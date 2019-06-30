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慈濟援建台東仁愛之家互愛樓啟用　耗資1.2億3層多功能大樓

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▲慈濟撥款1億2000萬元捐助援建，新建3層樓的台東仁愛之家互愛樓。（圖／台東縣政府提供，下同）

慈濟撥款1億2千萬元捐助援建，新建3層樓的台東仁愛之家互愛樓。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在慈濟證嚴上人的大力支持下，由財團法人佛教慈濟慈善事業基金會投入1.2億元經費、歷1年半工期援建私立台東仁愛之家「互愛樓」完工，30日舉行落成揭幕典禮，台東縣長饒慶鈴感謝上人及慈濟基金會對於台東地區長者照顧工作的關懷，也允諾台東縣府會努力推動各項社會福利工作。

仁愛之家董事長李壬癸指出，2016年證嚴上人行腳到仁愛之家參觀，看到了仁愛之家的老舊院舍，將再搭建遮雨棚整修，立即考量到房屋老舊，人員安全問題及未來所需，應一併重新規劃，並撥款1億2000萬元捐助援建，新建3層樓的多功能大樓。

▲慈濟撥款1億2000萬元捐助援建，新建3層樓的台東仁愛之家互愛樓。（圖／台東縣政府提供，下同）

啟用揭幕典禮有包括台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、慈濟慈善基金會代表等貴賓參加。

慈濟張宗益副執行長說，仁愛之家啟用於1960年，在洪掛老先生與地方仕紳的努力下推動成立，近年來，社會變遷，老人人口急遽增加，導致院內活動與用餐空間不足，遂由佛教慈濟慈善事業基金會擬定方案，進行新建大樓援建工作，2018年1月動土興建。新建工程為三層樓建築，設有養護床八十一床，另增建休閒活動中心、供餐中心、日間照顧服務中心及員工宿舍三十床，慈濟將用善與愛，投入這項援建工程，期提供仁愛之家住民安全舒適的生活空間。

饒慶玲表示，仁愛之家是台東縣政府相當依賴的社福機構，一直以來皆本著慈善的宗旨，免費照顧收容無依之老人及身心障礙者。新的互愛樓更提供安養照護及休閒設施、日照中心，造福更多需要的人，特別代表縣民感恩仁愛之家，以及慈濟上人對於台東老人的關懷，仁愛之家新建大樓完工後，可讓縣內養護床數再增80床，相信能提供仁愛之家收容住民、長者最舒暢寬敞的居住照顧環境。

台灣已是高齡社會，台東縣老人有3萬5千多人，老年人口比為16.40%，已達高齡社會，甚至於台東縣內更有5鄉鎮如長濱、東河、池上的人口老化比更超過20%以上。

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關鍵字：慈濟,仁愛之家,互愛樓,證嚴上人,行腳

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