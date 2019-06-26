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慈濟人羅昌玉的素食店不提供免洗餐具　仍生意興隆！

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▲▼來自馬來西亞的羅昌玉25年前認識慈濟是看到一張環保志工的照片，如今經營素食館推廣健康素食，店內也不提供免洗餐具，就是要為地球盡一份心力。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

2019年慈濟全球四合一幹部精進研習最後一梯在6月26日展開，來自馬來西亞、菲律賓、美國、澳洲共3百多位慈濟志工來到台中靜思堂，加上負責工作人員的中區慈濟志工共7百多人。第一天課程環扣「莫忘那一年、莫忘那一念」，來自馬來西亞的羅昌玉25年前認識慈濟，是看到一張環保志工的照片，如今經營素食館推廣健康素食，店內也不提供免洗餐具，就是要為地球盡一份心力。

馬來西亞慈濟志工羅昌玉在25年前某家美髮店看到一本《慈濟》月刊，封面是一位環保志工在撿資源回收，羅昌玉心裡想：「為什麼沒事要撿垃圾呢？」閱讀完內容後覺得很棒，開始參加慈濟活動。

▼2019年慈濟全球四合一幹部精進研習最後一梯在6月26日展開，來自馬來西亞、菲律賓、美國、澳洲與工作人員共7百多人。

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▲▼來自馬來西亞的羅昌玉25年前認識慈濟是看到一張環保志工的照片，如今經營素食館推廣健康素食，店內也不提供免洗餐具，就是要為地球盡一份心力。（圖／慈濟基金會提供）

羅昌玉回憶起第一次參加的訪視，是關懷一位女士，她的先生剛往生，悲心不捨的羅昌玉主動表達以後可以幫忙載大家去訪視。過去參加很多團體活動的羅昌玉表示，在慈濟參加慈善關懷，幫老人家剪指甲等，獲得感動與法喜最大。

15年前，羅昌玉將要4歲的大女兒因登革熱往生，傷心不已的羅昌玉當時肚子裡還懷著二女兒，於是向先生提議吃素祝福女兒。當時夫妻倆都從事教職工作，儘管每天一早前往學校前買早餐不方便，但夫妻倆仍堅持下去。

有一天，羅昌玉看到一個店面在出租，羅昌玉抱著「希望讓自己、別人都方便吃素」的心念，與先生把店面頂下來開素食館，後來因為生意很好自己也提前退休跟先生全心經營。

為了推廣環保與健康素食，羅昌玉經營的素食館價格平價，三菜一飯只賣馬幣2塊半，約台幣20元，此外，因為平時有參與環保，知道免洗餐具會汙染河川，店裡堅持不提供免洗餐具、塑膠袋，顧客要外帶需自備餐盒，或是自付餐盒費用，甚至曾有顧客帶著保麗龍盒來買便當，羅昌玉也堅持不賣。

▲▼來自馬來西亞的羅昌玉25年前認識慈濟是看到一張環保志工的照片，如今經營素食館推廣健康素食，店內也不提供免洗餐具，就是要為地球盡一份心力。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼來自馬來西亞的羅昌玉25年前認識慈濟是看到一張環保志工的照片，如今經營素食館推廣健康素食，店內也不提供免洗餐具，就是要為地球盡一份心力。（圖／慈濟基金會提供）

羅昌玉與先生經營的素食館少油、少鹽、少糖、無味精，把顧客的健康放在第一位，儘管店內不提供免洗餐具仍生意興隆，也經常協助義賣活動。

回想自己25年前就認識慈濟，卻因為家庭、工作蹉跎多年，羅昌玉經常提醒年輕人，要把握時間投入服務人群的工作。

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關鍵字：慈濟,馬來西亞,環保,素食,健康,免洗餐具

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