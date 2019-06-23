「1021一定愛你」中醫義診圓滿　受傷學生發願當中醫師

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2018年「1021鐵路事故」發生後，列車上許多乘客在健康及生活上，都受到很大的影響。台東關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎發起「1021一定愛你」全人醫療義診，自2018年12月1日到2019年6月23日圓滿，7個月共24次的義診，超過1千人次投入，服務鄉親超過650人次，6月23日下午舉辦圓緣感恩典禮，感恩來自各界的愛心。

「1021鐵路事故」後一週，受傷乘客來到台東關山慈濟醫院看診，中醫科主任沈邑穎在看診時，發現受傷乘客及家屬的身心傷痛，故發起「1021一定愛你」全人醫療義診，每天都在關心新聞、規劃義診時程，期盼能為他們盡一份心力。

期間共有來自關山慈濟醫院、花蓮慈濟醫院、台北慈濟醫院、慈濟人醫會、全台各地的中醫師、護理師、藥師、芳療團隊，以及行政人員、熱心志工，共超過1千人次投入，藉由中醫、芳療、經絡推拿、療癒童書等治療，多管齊下讓傷者身心靈一起獲得改善，傷者及家屬也逐漸康復、回歸日常生活。

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義診於6月23日中午圓滿，在台東靜思堂進行圓緣感恩典禮，台東縣長饒慶鈴、衛生局長黃明恩等也蒞臨出席。台東縣饒慶鈴縣長致詞感恩沈邑穎醫師在百忙中還發起義診，特別感謝慈濟一直在默默做這件的事情。

慈濟基金會慈發處呂芳川主任致詞提及事故發生後，慈濟志工就立刻投入，呂芳川表示，義診發起後，台東縣政府、北區慈濟人醫會、張崇嘉診所一起發揮力量。台東是一個慈悲的城市，這次看到很多愛的能量，祝福所有傷者、家屬都能夠用這個平和的氣氛繼續往前走。

傷者楊淑瑜分享，當沈邑穎醫師的針插下去，心理的壓力就被釋放出來。卑南國中游數珠校長帶著學生上台表達感恩，感恩縣長帶領縣府的協助，而義診讓她終於可以一夜好眠。

受傷學生李旻瑄剛開始很害怕扎針，因為有芳療師的協助，慢慢克服對針灸的害怕，當沈邑穎醫師為她針灸後讓雙手終於可以往上舉，李旻瑄驚喜不已，也發願自己以後也要成為一個中醫師。

沈邑穎醫師表示，感恩縣府單位給予很大的力量，感恩證嚴上人的支持，還有慈濟的後援支持。義診現場的畫、植物、音響、療癒書籍、芳療精油，都是來自各方包含鹿野圖書館、傷者、沈醫師的病人提供。這麼多愛的能量，希望讓受傷鄉親的心能夠安頓下來，陪伴他們走過這段，更希望大家都能成為守護台東「安定」的力量。