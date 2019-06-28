災民變志工！　她請假當志工只為當別人的貴人

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

她曾因災難受助，如今她投入慈善訪視幫助別人；她平時打零工，卻為了當志工而請假；她經歷兒子自殺、先生外遇、家裡受災等諸多磨難，但因為一念善心，她發願要走入苦難人的生命。菲律賓慈濟志工Lilia Zarate，法號是慮莉，經常說：「如果不是慈濟，自己可能已傷人入獄，更不會成為幫助別人的貴人。」

大學飯店管理學系畢業的慮莉，因為菲律賓人口增長率高，中年人失業率高，超過60歲的慮莉雖然有高學歷，平時也只能做工地的臨時清潔工。每次約2週的工作機會得來不易，但只要有慈濟活動、急難意外，慮莉就會請假前往當志工，因為慈濟幫助她走過許多人生低潮，她不放棄任何可以助人的機會。

2009年凱莎娜颱風侵襲菲律賓，慈濟在馬利僅那市帶動「以工代賑」，除了讓災民團結一起打掃家園，更注入善的種子，帶出許多充滿愛心的本土志工，經常組團前往其它同樣受災的城市帶動救災，讓受災的城市注入愛的能量。

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慮莉就是這群本土志工中的其中一員，歷經兒子自殺、先生外遇的低潮，慮莉在慈濟志工的循循善誘，以及輪流陪伴，逐漸走出生命的低潮，受證成為慈濟志工，擔任幹部。

慮莉指出，如果不是在慈濟，自己不知道怎麼堅持下去，慈濟志工給她很多愛的能量，如果不是這些關懷提醒著她，或許自己也會被困難打倒。在先生外遇時，以過去的個性可能就會殺害他而入獄。但善能量讓她轉念：做錯事的是先生，自己應該要多造福，活出更亮麗的人生。

因為曾經歷許多的人生考驗，每當有風災如海燕風災、貧民區火災等，慮莉就會前往關懷受災戶，即使當天有工作機會也會請假，甚至在菲律賓馬拉威市戰亂後，不畏懼危險前往發放大米，因為她想把慈濟志工對他的愛，傳遞給有需要的人。

▼慮莉經常投入慈善訪視，關懷照顧戶，圖為慮莉關懷罹癌的照顧戶，為她擦手。

▼2017年底啟德風災後慈濟志工啟動以工代賑清掃活動，慮莉帶動災民清理家園和環境。

慮莉曾訪視一位在馬尼拉米骨區一位美麗的女孩，大學剛畢業卻有心臟病，急需送到大醫院開刀。但女孩的父親早逝，母親無力負擔20多萬菲幣的醫療費用，向很多單位申請補助卻失敗，直到被提報給慈濟後，才獲得醫療補助，順利開刀。

慮莉親自關懷女孩，看到女孩與其母親臉上如釋重負的歡喜，慮莉感動也感恩自己能夠參與，慮莉表示，前陣子關懷女孩，她的身體已經完全康復、可以工作了。

▼慮莉(右二)希望自己能跟過去關懷她的慈濟志工一樣，成為別人的貴人。

慮莉感恩表示，儘管自己是天主教徒，但因為慈濟志工幫助他們的時候也沒有問他們的宗教，而且證嚴法師的佛法對她的人生觀有很大的幫助。自己經常透過臉書分享志工服務，也帶出許多當地志工一起投入。

慮莉發願要成為一個典範，期許自己能像一棵大樹，就算受到大風大雨也會更堅定、不放棄、扎根更深，帶給別人堅強，給予別人安心的力量。