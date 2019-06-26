工廠「溫柔女」每天煩！新人收驚私下幫忙好運來了　同事：祂們在謝妳

▲原PO表示，公司有分一廠、二廠，兩廠之間把牆壁挖掉做個門出入。（圖／示意照／CFP）

網搜小組／綜合報導

「眼見拜十六要到了，祂們越來越生氣…」一名女網友分享上班時聽到奇怪的女生聲音，「祂一直要我跟老闆說，我很怕被當瘋子，只好找副廠長，她居然相信我說的。」沒想到後來她的好運連連，「同事朋友說，這是祂們在謝我的。」也有另一人分享類似經驗，「直到後面這個廠一直出問題，鬧到現在只剩一個老員工在撐。」

「我已經夠勤儉了…」原PO回憶說，幾年前剛到新公司，被分配到個人作業，「可是好奇怪，每到2點多在我認真工作時，都會有個溫柔的女生聲音跟我說話，說的是女人要勤儉持家，當女人要怎樣怎樣。」她一開始以為幻聽，後來要對方別再說了，「糟糕了，祂一聽到我回應，立馬聲音變很兇。」

請繼續往下閱讀...

原PO說明，公司有分一廠、二廠，兩廠之間把牆壁挖掉做個門出入，而她在二廠，「祂說我老闆很沒意思，來到祂的地盤也好幾個月，連個祭品金紙也沒有，好歹也準備」；對方又說隔壁廠的初十六拜拜那麼豐盛，很生氣為什麼沒有祂們的。

原PO表示，剛來曾問過組長為什麼二廠不拜拜，組長說「老闆說那個門不開，以後只拜一廠」。她說，所以「那女人」說的是真的，後來她每天被鬧到很煩，就跟祂說，「祢們自己過去吃啊！幹嘛不過去？祂說那邊很兇，祂們不敢過去吃。」

▼後來老闆拜拜時有多準備一桌。（圖／示意照／圖中事物和新聞無關）

「祂一直要我跟老闆說，我很怕被當瘋子，只好找副廠長，她居然相信我說的」，原PO指出，因二廠工作不順，還有員工受傷，所以副廠長去找老闆女兒，自己也因此跑去收驚。

原PO說，「眼見拜十六要到了，祂們越來越生氣，後來十六到了，我感覺祂們很開心，才知道有多準備一桌，老闆有呼請祂們過來用，那陣子安靜多了！其實，我沒答應祂們請求，我只是私下去幫，後來公司尾牙第一次抽到頭獎，真的嚇到；過一個月又升組長……同事朋友說，這是祂們在謝我的。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，許多網友留言，「也算是皆大歡喜」、「有恩有報」、「好心有好報」、「都有吃到，摳摳（錢）都有拿到就順利了」。

也有一名網友說，「這個我信，因為我之前的工作是工廠鐵皮屋，我剛去的時候，就隱約知道有一個無形男性，待在儲藏室內那不用的廁所裡。那廠也是分廠，問過課長是說只在開廠時拜過一次，後來都沒拜。我也隱約感覺祂要我們拜，但剛來也不好說，直到後面這個廠一直出問題，鬧到現在只剩一個老員工在撐。」