美軍F-22首次部署卡達　專家分析：攻擊伊朗S-300防空系統

▲美軍F-22隱形戰鬥機，非當事戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美軍表示，他們已首次在卡達部署F-22匿蹤戰鬥機。美國在與伊朗關係緊張的情況下，持續增兵波斯灣地區。澳洲空軍退休軍官接受CNN訪問時分析，這個部署最有可能是為了攻擊伊朗的防空系統，尤其是性能最好的S-300防空系統。

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central Command）發出聲明說，部署F-22「猛禽」式匿蹤戰鬥機是為了「捍衛美國軍隊與利益」。聲明中並未具體說明這種高科技戰機的出動數量。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲空軍退休軍官、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）指出，美國若是與伊朗爆發全面戰事，F-22的任務可能是攻撃伊朗面對空飛彈陣地，尤其是伊朗性能最佳的S-300防空系統。

▲S-300防空導彈系統。（圖／路透社）



雷頓表示，「S-300飛彈陣地將是首波攻擊的首要目標，以期敞開空域，有利於比較不具匿蹤性能的美國戰機進行後續攻擊。」

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）指出，就此而言，F-22戰機現身可有力嚇阻伊朗將緊張情勢激化，「這代表（美國）希望阻止一些事，而非挑起一些事。」

法新社報導，自從美國總統川普單方面退出伊朗與列強達成的國際核協議、並對伊朗恢復制裁以來，美伊間的僵局便不斷加劇。

繼波斯灣地區兩艘油輪遇襲，以及美軍一架無人偵察機近日在伊朗空域遭到擊落之後，中東緊張情勢急速升溫。美國難將油輪遇襲歸咎於伊朗，德黑蘭當局則否認美方指控。

美國總統川普日前宣布制裁伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）後，各方陷入口水戰，兩國衝突也再度升溫。