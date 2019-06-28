網傳首艘國產航母今年10月正式服役　陸國防部回應了！

▲軍迷拍下國產航母最新動向。（圖／翻攝自河東三叔微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳首艘國產航母的最新照片，影像顯示航母甲板上出現一輛起重機，正在更換位於左舷的玻璃鋼救生筏，暗示這艘軍備離服役的時間越來越接近，外界同時盛傳航母「將在今年10月正式服役」。對此，大陸國防部發言人任國強也在昨（27）日例行記者會上回應了。

綜合陸媒報導，大陸首艘國產航母上月底上午完成第6次海試，返回大連造船廠碼頭，期間進行了首次艦載機起降試驗，甲板阻攔索（Arresting gear）附近清晰可見艦載機降落留下的輪胎痕跡。本（6）月21日，有軍迷上傳最新照片，從中可見，航母甲板上出現了起重機，正在更換位於左舷的玻璃鋼救生筏，暗示航母離正式服役的日子不遠。

有記者因此在例行記者會中提問，「外傳國產航母將於10月正式服役，能否介紹一下國產航母的最新進展情況？」任國強回應，「中國第二艘航母正在按計劃開展各項試驗，目前各項工作順利推進；至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。」

有軍迷推測，國產航母從2017年4月下水至今，已經2年多時間，經歷過6次海試，「按照目前的操作進度，就差一個正式名稱、舷號，以及再一次出港，估計就能服役入列了。」

資料顯示，這艘航母是大陸自行製造的全新艦體，加上有了遼寧艦改裝、測試和運用中的一系列經驗教訓，因此它從測試到服役的時間也有望快於遼寧艦1年1個月又15天的記錄。

▼航母甲板上也出現殲-15戰機。（圖／翻攝自河東三叔微博）