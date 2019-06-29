5國聚首維也納　伊朗暫緩退出核協議…苦喊：只是想賣石油

▲各國代表聚首維也納搶救核協議。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

伊朗28日與核協議簽署國在維也納舉行會談，該國外交部發言人阿巴斯穆薩維（Abbas Mousavi）表示，這次的會議是挽救和協議的最後機會，看看其他簽署國如何繼續履行當初對伊朗的承諾，「若是無法解決制裁問題，那麼7月7日開始，將會採取第2階段措施，繼續增產濃縮鈾。會議結束後，伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，已有進展但還不夠。

德黑蘭政府希望歐洲各國能履行承諾，降低美國經濟制裁對該國造成的衝擊，阿巴斯穆薩維先前曾表示，儘管各個簽署國在幾份聲明中表態支持伊朗，「但面對美國的制裁，沒有任何國家採取行動來保護伊朗搖搖欲墜的經濟狀況。」一名不具名的伊朗官員向《路透社》表示，伊朗最擔心的就是石油銷售問題，「我們只有一個要求，就是能賣掉我們的石油，把錢拿回來。」

阿拉奇在會議後表示，儘管歐洲各國已經做出承諾，伊朗也決定暫緩生產濃縮鈾，「但今天的進展不足以讓我們停下計劃，除非滿足期待，否則我們會繼續增產進程。」

今年6月的前三週，伊朗的原油日產量從2018年4月川普退出協議前的250萬桶降至約30萬桶。對此歐洲簽署國在會議上宣布，將向伊朗政府提供數百萬美元的信貸額度，且歐洲也證實，由德國、英國與法國共同成立的「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）已經開始運作，旨在允許在不用美元或是經過美國銀行的情況下，向伊朗購買產品，並輸出歐盟產品。