5國聚首維也納　伊朗暫緩退出核協議…苦喊：只是想賣石油

▲各國代表聚首維也納搶救核協議。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

伊朗28日與核協議簽署國在維也納舉行會談,該國外交部發言人阿巴斯穆薩維(Abbas Mousavi)表示,這次的會議是挽救和協議的最後機會,看看其他簽署國如何繼續履行當初對伊朗的承諾,「若是無法解決制裁問題,那麼7月7日開始,將會採取第2階段措施,繼續增產濃縮鈾。會議結束後,伊朗副外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示,已有進展但還不夠。

德黑蘭政府希望歐洲各國能履行承諾,降低美國經濟制裁對該國造成的衝擊,阿巴斯穆薩維先前曾表示,儘管各個簽署國在幾份聲明中表態支持伊朗,「但面對美國的制裁,沒有任何國家採取行動來保護伊朗搖搖欲墜的經濟狀況。」一名不具名的伊朗官員向《路透社》表示,伊朗最擔心的就是石油銷售問題,「我們只有一個要求,就是能賣掉我們的石油,把錢拿回來。」

阿拉奇在會議後表示,儘管歐洲各國已經做出承諾,伊朗也決定暫緩生產濃縮鈾,「但今天的進展不足以讓我們停下計劃,除非滿足期待,否則我們會繼續增產進程。」

今年6月的前三週,伊朗的原油日產量從2018年4月川普退出協議前的250萬桶降至約30萬桶。對此歐洲簽署國在會議上宣布,將向伊朗政府提供數百萬美元的信貸額度,且歐洲也證實,由德國、英國與法國共同成立的「支援貿易兌匯工具」(INSTEX)已經開始運作,旨在允許在不用美元或是經過美國銀行的情況下,向伊朗購買產品,並輸出歐盟產品。

#Iran: Not Enough Progress at #Vienna Talks to Stop Our Nuclear Process https://t.co/n3pOlROApw pic.twitter.com/m9LdO7EUzw