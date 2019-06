伊朗：歐盟再制裁　我就退出《禁止核武擴散條约》！

▲川普對伊朗實施經濟制裁,可能迫逼迫對方退出《禁止核武擴散條約》。圖左為伊朗最高領導人哈米尼。(合成圖/路透)

國際中心/綜合報導

為了反制美國對伊朗的制裁,伊朗政府言要在「數天內」增產濃縮鈾。如果歐盟膽敢配合美國擴大制裁,伊朗將效法北韓,退出《禁止核武擴散條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT)。

伊朗代表說,他們的要求很簡單,只想賣掉手中的石油。 「路透社」周五(28日)報導,伊朗、法國、德國、英國、俄羅斯、中共代表將在維也納召開會議,目的是挽救伊朗的的核協議。

目前仍有伊朗油輪駛往中國大陸。伊朗一名外交官員告訴「路透社」,伊朗人的要求很簡單,就是伊朗能夠賣掉自己的石油,把錢拿回來。

之前報導,伊朗在5月8日宣布準備在60天后放棄履行伊朗核協議中的部分條款, 施壓該協議的其他簽署國在7月7日前制定方案,協助伊朗繞過美方制裁、維持國際經貿往來:包括石油出口。目前期限將滿,但由於歐洲的力量有限,目前仍不清楚各國能在近期有什麼作為彌補伊朗因美國制裁所帶來的巨額經濟損失。

伊朗一名外交官表示,如果伊朗出售石油的要求得不到滿足,伊朗將在幾天內增產濃縮鈾,並且超過協定上限。外交官補充說,在伊朗的要求得到滿足之前,伊朗將繼續走目前的道路,從增產鈾濃縮開始,一個接一個地脫離協議的限制。

外交官又表示,伊朗明白增產濃縮鈾可能迫使歐洲大國通過一種被稱為「快速反擊」的序,重新實巷施制裁。不過即使這樣,伊朗人屆時還有底牌可以打:退出《禁止核武擴散條約》,就像北韓那樣。

外交官說:「我相信歐洲人有足夠智慧,不會扼殺這份來之不易的協議。」退出《禁止核武子擴散條約》需要一個過程,大概需要提前3個月通知。因此,即使在那種情況下,各方仍然有機會進行外交努力。