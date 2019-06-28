美擴大用台灣問題牽制中國　陸國防部：「推進軍事對抗」只會加劇緊張

▲任國強認為，美國利用台灣問題牽制中國是推進軍事對抗的做法。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國國防部本（6）月初曾發布「印太戰略報告」，內容提及美國準備加大用台灣問題牽制中國的力度。大陸國防部發言人任國強對此表示，「有些國家加強軍事存在、渲染軍事競爭、推進軍事對抗，只會加劇緊張，危害世界和平。」

大陸國防部昨（27）日召開例行記者會，有記者問到，美國首次以國防部名義推出「印太戰略」系統論述，並且在報告中展示出美國準備加大用台灣問題牽制中國的力度，中方對此有何評論？

任國強指出，中方注意到美方這一份報告，堅決反對其中有關涉華消極內容。「有三點看法：第一，任何一種戰略都不應該逆時而動，世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。當今時代是一個和平、發展、合作、共贏的時代，任何封閉排他性的戰略構想，都不合時宜，也都註定會失敗。」

▼大陸國防部新聞發言人任國強 。（圖／翻攝自大陸國防部官網）

他再指，「第二，任何一種戰略都不應該損害世界各國人民的福祉。中國一貫主張，世界各國應該各美其美、美美與共，共同構建人類命運共同體；一個戰略要想受歡迎，就應該反映各國人民的美好意願和共同利益。任何滿足一己私利的構想，都是不得人心的，最終也會損人損己。」

任國強最後說，「第三，任何一種戰略都不應該突出對抗。實踐證明，對抗解決不了問題，對話才有可能找到出路。有些國家加強軍事存在、渲染軍事競爭、推進軍事對抗，只會加劇緊張，危害世界和平。」

外媒曾指，印太戰略報告中寫著，「身為印太地區的民主政體，新加坡、台灣、紐西蘭、蒙古都是美國可靠、有力、天生的合作夥伴，在美國遍布世界各地的任務中，這4個國家都做出貢獻，並積極行動維護自由開放的國際秩序。」不過美國國防部並未回應將台灣稱為「國家」一詞的事情。