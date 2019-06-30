老了也要做閨蜜！　7女相識10周年「砸1800萬蓋別墅」：20年後一起老去

▲養老房改造前後相差巨大。（圖／翻攝自《今日頭條》，以下同）



大陸中心／綜合報導

「別人只是隨便說說，但我們真的做到了！」廣州的7名女子10多年前在同一間公司任職，因為成長背景相似、志趣愛好也相同，因此約定「年紀大了一起養老」。其中一名女子金杜表示，姊妹淘從2018年開始看房，找了約20個地段後，終於找到夢想中的「養老房」，於是花了近人民幣400萬元（約新台幣1834萬元）進行改造，「安排好20年以後的生活，讓自己以喜歡的方式慢慢老去。」

金杜提到，她是湖南人，不過在廣州念完研究所後，就一直在廣州生活，算是她的第二個故鄉。她說明，她10多年前在南方報業工作時，認識了公司裡了6位女性朋友，因為都是從小城市到大都會打拼的，成長背景差不多，所以「比較聊得來」。

▼7人認識時都還是年輕女孩。



值得一提的是，7人的愛好有別於一般女孩，聚在一起時，不是在聊家常、說八卦，而是研究量子力學、宇宙奧秘。金杜說，「那個時候，大家常常開玩笑說，等年紀大了，一定要找一個好山好水的地方，住在一起養老。」

隨著時光的推移，7人中有人創業、有人結婚生子，甚至有2人離開廣州，搬到北京生活。原以為漸漸無法實現的夢想，卻因為一頓飯，而開始實現。

金杜說到，2018年是與閨蜜相識的10周年，姊妹們相約在北京聚餐。

▼養老房建成後，7人逢年過節就會帶著家人來這一同度過。



聚餐時，除了量子力學、宇宙奧秘外，眾人也聊到了養老的話題。金杜突然認為，一起養老的計畫不應該等到20年後再開始準備，應該現在就進行。

金杜說，過了幾個月，看了20多間房後，終於在廣州近郊找到了夢想中的「閨蜜養老房」。她提到，這處房屋離市中心只需要1個小時的車程，但沿途「幾乎看不到商店、小賣鋪」，這種與城市若即若離的感覺，正是她想要的。

租下房屋後，姊妹淘合資了近400萬（人民幣，以下同）對房屋進行改造，將3樓高的房屋打造成佇立在一片青綠間的「玻璃盒子」。

雖然房子提早建成，但7人目前仍在事業起飛的階段，每年能在養老房同住的時間並不多。因此，經過商量後，姊妹們決定先將房子作為民宿開放，順便賺點養老金。

▼這間養老房使用許多玻璃建材，採光相當明亮。



金杜說，房屋建成後，7人過年、過節時，都會帶著家人來這裡聚聚，也因此讓彼此的家人培養出良好的關係。此外，為了讓養老生活不寂寞、不吵架，姊妹淘約定，每個人都必須學習「獨門絕技」。

金杜說，有的人去學烹飪、有的人研究種菜、插花，彼此分工合作，往後的生活才會更愉悅，「自信的女性要在一起長期生活，一定要建立遊戲規則，我們只有彼此獨立，才不會成為對方的負擔。」

金杜強調，與閨蜜養老的計畫，許多人都提出過，但多數「只是說說而已」，「但我們做了，而且做成了。在體力和經濟上都有能力的時候，安排好20年以後的生活，讓自己以喜歡的方式慢慢老去，是我這一年來做得最有意義的一件事。」

▼養老房內部的景觀。