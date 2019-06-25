梅根、哈利整修新家「花費納稅人9千萬」　他怒了想廢王室

▲「弗洛格摩別墅」外觀。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

根據英國王室家庭最新年度財務報告，薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）花費240萬英鎊（約台幣9.4千萬元）來裝修新家；而這筆資金是納稅人的錢。主張廢除君主制的共和國運動負責人史密斯（Graham Smith）批評，公共服務面臨巨大的財政壓力，240萬英鎊卻用來投入哈利的新屋。

CNN報導，梅根與哈利的新家「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）就在溫莎城堡周邊，此處位於倫敦西邊；住處經過大幅度整修，充滿著現代化的設施。這對夫妻的第一個兒子亞契（Archie）5月出生以前，兩人就搬進新宅。

據了解，修繕工程包括移除煙囪、重建屋頂、加裝新樓梯、裝置壁爐、升級暖氣與電力設備等，還有一項「浮動」木地板，整修時間約6個月。英國小報推測彈性地板可能會用於母親、嬰兒的瑜伽室；白金漢宮則聲稱報導不實，唯一的浮動地板在主要廚房中，是為了暫時保護舊地板。

▲梅根5月生下男嬰。（圖／路透）



君王撥款（Sovereign Grant）經費中，會用來支付替女王工作人員的薪資，以及維護宮殿、官方王室職責等。住宅的配件、傢俱等費用，則由梅根、哈利私下自行負擔。

在2018到2019年間，英國君主政體使得納稅人花費6700萬英鎊，比較上一次的財政報告，這次費用增加了41％。反對君主制的「共和國」（Republic）組織抨擊王室上升的花費令人憤怒，同時引用弗洛格摩別墅翻新的例子，還提到其他成員去旅行等。

史密斯透過聲明表示，正值普遍削減支出之際，今年王室花費卻有所增加，「不過，這只是一連串醜聞中的一個細節。」他認為，所有公共服務都陷入財務壓力，結果240萬英鎊卻拿去給哈利整修新家，很明顯可以看到腐敗。