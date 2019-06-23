曖昧男「和閨蜜躺一床」：幹嘛避嫌　神邏輯網全看傻...老司機破解超渣SOP

▲男生和閨蜜好到可以同躺一張床。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料庫）

網搜小組／綜合報導

一名女網友最近認識一個男生，雙方互有好感，也會相約出遊，沒想到在聊天中，對方竟透露自己有非常好的閨蜜，甚至不諱言「好到可以躺一張床」。一席話讓網友們全傻眼，認為男方只是在找備胎，而這種打預防針的做法，說穿了就是「太貪心」。

女網友在「爆怨公社」提到，曖昧男生自爆，有一個非常好的女性朋友，好到是可以躺一張床，而兩人也真的一起到外縣市玩過，不過是同住一間分床睡。

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▲在外人眼中，他們很像情侶。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

男生進一步說，不了解的外人會覺得他們是男女朋友的關係，兩人也會互相寵對方，總之就是非常的要好。讓原po匪夷所思的是，男方還大剌剌地表明，「女生說之後會自己避嫌，但我覺得不需要，還想要跟她一樣的相處」。

在一連串「預防針」的洗禮下，她已經萌生想放棄的念頭，怎料對方竟傳來與閨蜜的聊天記錄，讓她瞬間冷卻，「感覺就是一個我可能不會愛你的翻版，只是男女對調，那個女生一直跟男生說，為了你好我可以不要這一段關係，我可以不跟你聯絡。我是覺得...有以退為進的感覺，目前就是減少聯絡，之後就說拜拜囉。」

▲就連女生主動說想避嫌，他還認為不必要。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，網友們也是一面倒勸放棄，「不然要留著過中秋嗎」、「我只能說這是高手」、「小心他要騙妳尿尿的地方」、「還不錯跟妳坦白～可以放心的走了」；還有人直言，這就是渣男的SOP，「一開頭先跟妳打預防針，讓妳接受這種狀態。也不知妳是備胎還是那女的是備胎，總之兩邊都想要」、「這種人說穿了就是花心和太貪心了，真的在一起了...妳會發現自己好像才是電燈泡～」。

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