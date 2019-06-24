老婆懷孕...他私約閨蜜「打麻將」　「3次撲倒+強吻」性侵得逞

▲腥夫稱孕妻無法滿足性慾，竟強上老婆閨蜜。（示意圖／Pixabay）

大陸中心／綜合報導

湖南省會同縣伍姓男子聲稱老婆懷孕不能滿足性慾，竟對老婆閨蜜下手，他偷看老婆手機找到對方聯絡方式後，使計約到旅館，3次強撲加上強吻想「霸王硬上弓」。閨蜜雖然激烈反抗，拳打腳踢並咬傷伍男，但最終還是體力不支遭到性侵。

據《澎湃新聞》報導，事發當天伍男偷到受害朱姓女子的聯絡方式，晚上7時許謊稱想約對方打麻將。朱女不知是個陷阱，準時赴約。伍男晚上10點左右將她騙到旅館房間後，欲發生性關係，但被拒絕，「色心大起」的他決定強上。

朱女先後3次被強行撲倒後遭到猥褻，見走不掉只好用腳踹對方的胸部和腹部，並咬傷對方右手虎口和上嘴唇激烈反抗，但最終還是因體力不支加受到威脅，被迫與惡男發生了性關係，但結束離開旅館立馬報了案。當地法院認為，伍男違背婦女意志，使用暴力強行發生性關系，被判處入監3年6個月。

新聞一出，這個刑期立即引發網友討論，發文認為判罰太輕，「這麼輕的法律判罰有效果嗎」、「打公車司機一巴掌都4年，性侵才3年半」、「鼓勵型判罰」。

也有網友再次PO出「受害者有罪論」，「這個閨蜜也有問題，半夜幹嘛和閨蜜老公去旅館」。對此，網友在底下紛紛留言反擊，認為違法成本低還要求女性注意這個注意那個，呼籲不要再調侃受害者。