電車上脫褲…地板一灘咖啡色！日男「就地解放」太噁　網回味：記得脫糞男嗎？

記者林瑩真／編譯

日本論壇近日一個話題爆紅，因為有人PO照爆料，一名男子在電車上公然脫褲排便，嚇得全車乘客紛紛逃離。對此，網友們在論壇上瘋狂評論，甚至肉搜出當事男子。

根據論壇網友PO文，一名男子搭乘東京鐵路有樂町線，卻在中途作出奇異舉動，不明緣由突然當眾脫褲，不顧整列電車的乘客在看，直接在座位上排便，糞便就被留在電車地板上。

▲日本男子在電車上排便，乘客紛紛走離他。（圖／翻攝自5CH論壇）

其餘乘客看見男子舉動後，紛紛移動到其他車廂，或是走離、背對男子，避免尷尬。事後日媒報導，男子此行為恐怕涉嫌業務妨害罪，判處3年以下拘役或50萬日圓以下罰金（約新台幣14萬元）；或是公然猥褻罪，6個月以下拘役或30萬日圓以下罰金（約新台幣8萬元）。

事實上，該事件發生於2018年8月，只是此事再度被日本網友提起，好奇「現在還有人記得脫糞男嗎」、「大家該不會忘了這傢伙吧」，其他網友則回應「根本毒氣攻擊」、「超噁心的啊」、「這不是日本人吧？懂不懂羞恥啊！」

甚至有網友肉搜出男子本名及就讀大學、科系等，懷疑「東京車站速度很快，到站就有廁所了，這是故意的吧？」不過大多數網友仍幫忙說話，「人都有困難的時候，不要苛責他人吧」、「拿別人困擾開玩笑才是惡趣味」、「要堅強活下去啊少年」。