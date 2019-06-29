安倍夾川習之間…網笑瘋「神似國際情勢」　大合照站位藏玄機

▲川普、安倍晉三、習近平比肩而坐，網友笑說宛如國際情勢。（圖／翻攝自Twitter／@g20org）

記者林瑩真／編譯

G20大阪峰會28日登場，有趣的是，其中一場會議竟將日本首相安倍晉三、美國總統川普（Donald John Trump）及中國國家主席習近平排排坐，還讓安倍晉三卡在川普及習近平的中間。照片曝光後，讓網友笑說座位很符合國際情勢，因為日本就是夾在美國、中國之間「左右為難」。

綜合外媒報導，G20大阪峰會開幕後，一場正式會議前的特別活動，地點竟選在一間普通的長桌會議室，讓與會的各國領導人只能比肩而坐。尷尬的是，主辦方日本首相安倍晉三坐在中間，左邊是身高高達190公分的川普，右邊是身高180公分的習近平，宛如國際情勢，日本夾在美中兩強之間左右為難，讓安倍相當尷尬。

▲G20峰會大合照，原本習近平會與川普並排。（圖／達志影像／美聯社）

另外在開幕合照時，按照國際會議合影慣例，會依各國領導人的職位高低（國家元首如主席、總統、國王；政府首腦如總理、首相；國際機構代表）以及任期時間長短來安排位子。因此，當主辦方日本首相安倍晉三站在前排中央時，左邊會是下一屆領導人峰會主辦國沙特阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed Bin Salman），右邊則是上屆主辦國阿根廷馬克里（Mauricio Macri）。

原本名單上列出的位子，川普會站在薩勒曼左邊，再來就排著習近平，兩人會並排合影，然而實際情況是，川普身邊站的人變成了土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），習近平則被換去原本埃爾多安的位子，站在南韓總統文在寅、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）之間。

現場媒體深感大有玄機，推測是主辦方日本避免「川習會」提早上演，因此更改合照站位，但也不排除只是單純的疏忽。

▲最後大合照習近平被換了位置。（圖／路透）