獨／外掛第二彈！　郭台銘政見會拼全程不看稿

▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝直播）

記者徐政璿／台北報導

國民黨首場「國政願景電視發表會」25日晚間落幕後，5名參選人的表現瞬間成為話題。前鴻海董事長郭台銘雖然以一句「中華民國最強外掛」打響名號，但不時低頭看稿的動作卻也引發網友質疑。自認持續進化的郭台銘在看見各界批評後，27日、28日連兩天取消公開行程，將心力放在政見會上，29日上場發言將不會帶稿上台。

從經濟圈轉戰政治圈，郭台銘的幕僚團隊中，媒體和社群由台大教授李錫錕「Power錕的紙牌屋」創辦人李芸樺以及國民黨青年團出身、網通公司前發言人馬仲豪負責。政策方面則是延攬前行政院長毛治國、前政委朱雲鵬及前文建會主委盛治仁等馬政府時期官員，研擬各項政策的白皮書。整個團隊上下目前皆以政見會為首要目標，要將郭台銘的聲勢在初選民調前催出到最高點。

身為素人的郭台銘也許是不太習慣政見會運作方式，25日一開始的表現有些僵硬，神情略顯緊張，且不時低頭看稿。據了解，由於當天的政見會主題是憲政、外交、兩岸、國安，郭台銘為了謹慎起見，深怕突槌被大作文章，才會頻頻低頭看稿確認。

郭台銘在首場政見會後，深夜也於臉書發文表示，「我承認，我是個標準的政治菜鳥，同台先進的政治經歷，我實在遠遠比不上」，但政治菜鳥有什麼好處呢，就是菜鳥誠懇，認真，肯拚，不會打混摸魚、空喊口號，也不怕得罪人，「我有40多年的創業精神和執行力，要做個大破大立的總統，只要對中華民國有利我就會做、我就能改」。

第二場政見會29日於台中登場，主題為青年、社會、文化與教育。在經過第一場政見會的洗禮後，郭台銘除了力求改變外，也認為就算不諳政治味，只要能將自己的論述講清楚，外界就會清楚他的理念。因此，郭台銘27日、28日連兩天取消公開行程，將心力放在政見會上，29日上場發言將不會帶稿上台。