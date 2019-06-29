柯文哲到底選不選？郭台銘一句話分析「霸氣結論」

▲郭台銘上蔡阿嘎節目。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨參選人郭台銘跟網紅蔡阿嘎合作，正面回應酸民留言，還有真心話快問快答，讓網友瞭解郭董的最真實的想法，其中被問到台北市長柯文哲是否會參選2020，郭台銘霸氣回答「不要讓他有機會出來選」，讓蔡阿嘎當場笑翻。

第一輪快問快答中，蔡阿嘎問郭台銘，覺得自己是什麼人？台灣人？中國人？中華民國人？郭台銘不假思索的回答「中華民國人，也是台灣人。」

在這次大爆炸的初選過程中，前立法院長王金平退出初選原因為何？郭台銘語氣堅地的說「心有憤怒」，令外界多了幾分遐想空間。

蔡阿嘎也問了許多關於2020大選的問題，郭台銘一一接招，完全不保留。是否覺得柯文哲會出來參選，郭台銘分析認為，若有機會柯就會出來選，但是「不要給他機會」，讓蔡阿嘎當場笑翻；若在本次初選過關，韓粉是否會投你，郭台銘自信地說「90％會投我。」

此外，郭台銘曾稱這次會出來參選是因為媽祖託夢只是，蔡阿嘎也大膽的問，夢中的媽祖臉是什麼顏色，郭董面不改色的說，「心目中的媽祖是慈祥的，是意念的形像，不是一個真的臉。」

最近郭台銘頻頻對旺中集團開砲，蔡阿嘎搭上時事，問郭董最想跟旺中董事蔡衍明說的一句話是什麼？此時郭台銘停頓思考了一下「這個痾...老天有眼」，讓現場眾人笑翻，也難得看到郭董緊張的一面。