朱立倫呼籲國民黨沒有分裂的本錢　「再不團結的話就可以包起來了」

▲朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）



政治中心／綜合報導

國民黨第二場政見發表會29日下午於台中舉行，前新北市長朱立倫早上接受台中廣播電台專訪，談到對黨內初選的看法，他認為國民黨沒有分裂的本錢，「如果再不團結的話就可以包起來了。」

朱立倫說，蔡英文執政3年多來，人民日子好不好過、兩岸關係及經濟好不好，人民都會評分，而去年民進黨在九合一大選中大敗，不但沒有改進反而變本加厲，修理在野黨還有行政院前院長賴清德，因此，2020一定要換人下台。

朱立倫表示，本來國民黨是很有機會的，很可惜這半年來一直拖，台灣人民都希望看到團結展現為台灣未來的想法，「國民黨沒有分裂的本錢」，雖然初選的時間慢了，但還是希望大家要全力支持，自己也將扮演重要角色，若出線一定帶領大家，若非也會團結支持出線的人，要有這種氣度。

朱立倫也說，希望每位參選者都要問自己一句話，是為個人或中華民國，每個人問清楚，頭腦就清楚了，「國民黨再不團結就可以包起來了。」

另外，有記者問及，媒體報導初選參選人郭台銘可能結合第三勢力參選到底，對此朱立倫回應，藍軍不要相信任何謠言；「國民黨絕對不能有另外一套劇本，只有一套劇本，就是7月15日後，我們團結在一起」，相信自己是「最大公約數」，也希望最後代表國民黨參選。