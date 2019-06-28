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農民在溪州河川公地　用禽畜糞便作堆肥…臭得無法吃飯！

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▲濁水溪溪州段河川公地有農民自製禽畜糞便堆肥，臭味難聞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲濁水溪溪州段河川公地有農民自製禽畜糞便堆肥，臭味難聞。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

濁水溪的溪州段河川公地，近日來，有農民在該地段製作好多堆有機推肥，隨著西南風陣陣惡臭飄進鄉鎮內，使得鄉民們大喊「怎麼這麼臭啊」，原來是農民利用家禽、家畜的糞便，在此處自行製作有機推肥，經過發酵後，日後施撒在土壤中，農作物才能有較多的養份，生長也才能像種植在泥土作物般正常。

議員黃盛祿受理民眾陳情，28日會同環保局、溪州公所、北斗警分局等單位共同會勘，不少村民也隨同前往，一行人到達現場時，臭味確實令人難以呼吸。

▲濁水溪溪州段河川公地有農民自製禽畜糞便堆肥，臭味難聞。（圖／記者唐詠絮攝）

黃盛祿說，即將進入「小暑」節氣，這段期間大部份都會吹西南風，農民又在西南風頭的河川公地製作堆肥，堆肥在發酵期間會產生高溫與惡臭，加上西南風在中午及傍晚更是強勁，因而隨著風勢吹往溪州鄉，讓鄉民掩鼻不知該如何是好。

▲濁水溪溪州段河川公地有農民自製禽畜糞便堆肥，臭味難聞。（圖／記者唐詠絮攝）

這幾處堆肥，呈橢圓形狀， 10米長5米寬，也有在上方鋪上帆布，環保局稽查科長林三能指出，以現場推肥的情況看來，農民並未觸法，只不過應該做好防範措施，例如將帆布蓋緊密點，發酵期間所產生的液體，應挖掘坑洞收集再以抽水機抽至推肥中循環使用，另外，農民也必須要與村民們做好溝通，假如吹西南風時就不要翻堆，以免臭味隨風勢散發。

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關鍵字：堆肥,糞便,溪州,濁水溪,河川

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