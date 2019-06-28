印尼生爆料被扣薪、超時打工　建國科大：如果有10倍奉還

▲外籍學生在校前合影。（圖／建國科技大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

教育部27日指出，建國科技大學19名非產學專班的印尼學生陳情，指出該校安排的工讀仲介公司扣護照及居留證，每周超時工作達48至54小時，薪資還被苛扣2/3，不當收取管理費等等，目前已經通知印尼駐台單位，下周將到校追查，對此校方表示，已經著手全面性調查，不當扣款學校會幫忙追討，以維護學生權益。

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▲外籍學生表演。（圖／建國科技大學提供）

據了解，建國科技大學目前有將近600名外籍學生，爆發不當收取費用的醜聞，重挫該校的辦學形象，因此校方在中午也緊急發出以下6點聲明稿，讓外界了解整件事的來龍去脈。

1. 本校原已提供外籍生第一年上、下學期免收學費，只收住宿費及雜費等(約NT$22,000元)的優惠，以降低外籍生經濟壓力。

2. 本校所有外籍生入學註冊後，可以合法申請工作證。並自由選擇工讀廠商，也可以選擇不工讀在校專心讀書，同時尊重學生是否想轉換學習環境之意願，絕對無強制或壓榨工讀情事。

3. 有關超時工讀的部分，在外籍學生入學時已經加強宣導，不可非法超時工讀。為杜絕學生超時工讀，將會發文請工讀廠商依就業服務法及相關規定。並成立輔導小組，加強對學生的學習、生活等照顧，適時瞭解工讀狀況，提供協助並強化學生課程學習品質與成效檢核。

4. 這兩週已全面清查還在校外籍生，外籍生表示護照、居留證及工作證均為親自保管。

5. 本校並沒有向境外生收取不當行政管理費，如果有，則10倍奉還。

6. 全面性向外籍生調查，如果有外籍生被不當扣款，學校會幫忙追討，以維護學生權益。

▲建國科技大學。

校方更強調，基於維護學生權益的立場，會在教育部指導下，重新整頓招生途徑、輔導機制，提供安寧的讀書環境，及安全的工讀及實習場域。

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