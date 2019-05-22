連日豪雨雲林濁水溪西瓜田沖毀　瓜農望河床興嘆：今年賠死了

▲望著被大水淹沒、沖毀的西瓜田，瓜農滿臉無奈。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

連日的大雨，雖然未對雲林多數的蔬果產生影響，但因為南投降下豪雨，使得濁水溪上游暴漲，集集攔河堰緊急開啟水閘門洩洪因應，卻造成濁水溪下游的雲林、彰化位於溪床的西瓜田，被淹沒在砂石底下，就連用來採收的農機具，也來不及撤出，慘遭吞噬。

原本應該是一整片翠綠的西瓜田，現在卻成了土石一片，還來不及長大的西瓜，一顆顆安靜的躺在砂床上，廖姓瓜農站在河岸旁，望著被淹沒的西瓜田，滿臉無奈的表示，原本當天5月20日早上，還專程找來工班幫忙採收西瓜，沒想到中午回家吃午飯睡個午覺後，竟然全變了樣。

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目前正值西螺西瓜採收期，由於先前受到暖冬和病蟲害影響，各地產量比去年少了2～3成左右，隨著氣候逐漸炎熱，也開始進入西瓜的消費旺季，但卻因為水患讓廖姓瓜農心底淌血，他說，在濁水溪南岸種植了將近16公頃的西瓜，先前已收成了將近七成，剩下的還來不及採收，全被洪水沖到大海裡面，損失近百萬元。

西瓜農廖志銘表示，整個濁水溪砂床地種植了有將近2千公頃的西瓜，由於受損面積已達20％以上，已符合天然災害補助辦法之規定，每一公頃將可獲補助6000元，他苦笑的說，雖然不多但還是不無小補，未來只希望看天吃飯的他們，求老天爺能賞口飯吃，別讓他們一整年的辛勞給付之一炬。