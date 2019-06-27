連5年未發生大規模揚塵　中市獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」

▲台中市3大流域連5年未發生大規模揚塵，獲環保署頒獎肯定。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為防治空汙，跨機關整治河川揚塵汙染，透過大安、大甲、大肚３大河川流域裸露地面植栽，將63%裸地面積5年內降到剩下30%，連5年未發生大規模河川揚塵事件，獲行政院環保署頒發「河川揚塵管制表現卓越獎」，肯定市府防治空汙作為。

台中市每到秋冬季節，東北季風造成大安溪及大甲溪流域從台1線至出海口河段，常有河川揚塵現象發生，影響空氣品質。中市環保局為此，積極推動河川揚塵防制工作，跨單位與經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務台中分公司合作，並採取管制措施進行改善。

▲▼台中市府再流域周邊種植植栽，並加設防護網減少揚塵。（圖／台中市政府提供）

中市環保局表示，除了每年進行河川揚塵應變防護演練，並加強河川種植戶稽查輔導；第三河川局透過因地制宜的改善工法，於河川揚塵好發區域佈設水線、施作截砂石籬及鋪設防塵網等工法；林務局則負責設置保育林及堤後造林；台中港務公司持續在台中港北淤砂區植栽綠化。

經過跨機關治理下，大安溪、大甲溪、大肚溪三大流域總裸露地面積由102年63%下降至107年度30%，民眾感受到揚塵問題有改善者，由1.6%提升至71.9%，且連續5年未發生大規模河川揚塵現像。

環保局長吳志超表示，未來環保局將持續推動河川揚塵管制工作，整合各單位力量，有效抑制河川揚塵，改善台中空氣品質。

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