完全腐熟生禽畜糞才是優質堆肥　誤用最高罰6千可連續裁罰

▲▼民眾使用有機質肥料時需留意是否是已完全腐熟的堆肥，不正確施用生禽畜糞將造成環境污染，最高罰6000元且可連續裁罰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

民眾及農民使用有機質肥料時需留意是否有完全腐熟的堆肥才能使用，若直接使用未完全腐熟的生糞不但會滋生蒼蠅、蚊蟲，甚至嚴重到影響環境衛生及鄰里日常生活，且若因不正確施用生禽畜糞而造成環境污染的情況，環保局可依法執行裁罰，最高罰6000元且可連續裁罰。

台東環保局表示，去年因不正確施用生禽畜糞而造成環境污染的檢舉案件連同載運者均已依法完成裁罰，今年上半年造成環境污染檢舉案件也正在辦理裁罰行政程序中。為避免民眾或農民使用未完全腐熟的生糞誤當肥料，環保局持續派員主動稽查，若查獲使用未完全腐熟的生禽畜糞者，將可依法直接裁罰，大家須留意自己的農作施肥時是否使用正確的肥料而不是錯誤的生禽畜糞。

台東縣環境保護局強調，使用生禽畜糞應完成腐熟堆肥再提供農業使用，若因使用生禽畜糞施肥影響環境衛生可依法裁罰最高至6000元，若未在限期內改善依法還可連續裁罰至完全改善，建議民眾或農民若要採生禽畜糞作為肥料來源時，應向畜牧場詢問完成腐熟堆肥，一起維護自己及鄰里的環境衛生。

若民眾發現有環境衛生污染行為時，可使用以下多種管道提出陳情。手機APP「公害報報」、公害陳情網頁（https://ww3.epa.gov.tw/Public）及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999，環保局將派員前往稽查。