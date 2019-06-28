濃妝大媽捷運狂吼：我很老，讓座給我！　孕媽無助道歉...身體不舒服

▲很多人都不敢坐博愛座，怕被正義魔人糾正。示意圖與本案無關。（圖／記者季相儒攝）



網搜小組／綜合報導

搭乘捷運遇到正義魔人你會怎麼做？一名女網友就分享，遇到一個年約45歲的阿姨一進車廂就盯著博愛座的小妹妹及孕婦，後來竟朝著她們大吼「讓座」，當下很無語，但也覺得自己很懦弱、不敢發聲。許多網友看完後紛紛表示，「若我遇到絕對不讓。」

女網友在《細說淡水》寫道，阿姨畫著濃妝、踩著高跟鞋走進來，接著猛盯博愛座上戴口罩的女生、25歲看似沒有異狀的女性2人；過兩站之後，她開始大吼，「我跟妳們說啦，我注意妳們很久了啦，妳們沒看到老人嗎？不需要讓座嗎？妳們看不出來我也很老、需要讓位給我嗎？」全程指手畫腳，瘋狂碎念。

25歲女性無助表示，「對不起，我懷孕四個月了，身體不是很舒服，還是我需要拿貼紙給您看？」而旁邊戴口罩的女生則默默拿起包包走去隔壁車廂。

▲博愛座請優先禮讓給需要的旅客。示意圖與本案無關。（圖／記者季相儒攝）



阿姨繼續狂罵，「不是我要說啦，現在年輕人就是不會體諒老人啦，同是淡水人、同是台灣人，難道不用敬老尊賢、互相幫助嗎？我就是有年紀了，站那麼久腰很痠，還不會讓座，真的是。阿嬤，來這邊座啦，來來來來。」

旁邊阿嬤馬上打臉，「我不用啦，我是自己想站的才選這邊站啦，如果我想坐我會自己走過去。」阿姨聽完後一屁股就往博愛座坐，接著繼續碎碎念。

對此女網友無奈寫道，「阿姨，您妝化的很濃，而且穿著很流行，就連我也看不出來您的年齡，整個車廂就您站在這，在視線範圍我也沒注意到在十公尺外站了一個阿嬤，有些人的需要，從表面上是看不出來的，難道這不算間接霸凌嗎？一定要傷重到打石膏、貼孕婦貼紙、肚子大到不行才算是有資格坐在博愛座上的人嗎？」

▲事件中的孕媽相當無奈，「好孕貼紙」作用似乎不大。示意圖與本案無關。（圖／記者姜國輝攝）

她指出，「我坐在普通座，但我看到有需要的人我也會讓座，博愛座不該只是形式，不能光憑椅子的顏色就要被別人公審，心態才是最重要的，不是嗎？」

貼文一出馬上獲得關注，許多網友紛紛留言「不舒服，想要座位也不需要這樣的態度」、「就算他身體健壯，坐在博愛座上面也沒有人有資格叫他起來」、「應該全面取消博愛座，杜絕正義魔人」、「倚老賣老真噁心」、「中氣十足還可以穿高跟鞋，感覺狀況不差」。

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