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捷運晃動後她褲子「黏黏的」　跑船工變癡漢：國外女生都很開放

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▲▼女性,男性,公車,通勤,上班,下班,旅遊。（圖／示意圖／pixabay）

▲金男趁著公車、捷運晃動的機會，用生殖器貼在女性乘客屁股上磨蹭。（示意圖與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名跑船多年的金姓男子，3月間2度在搭乘公車或捷運時，掏出自己生殖器，貼在女性乘客臀部，順著車行晃動磨蹭，有被害人不經意摸到褲子「黏黏的」而報警，金男坦承犯行，卻不以為意地說：「以前跑船常到國外，國外的女生都很開放，這沒什麼。」台北地檢署調查後，依性騷擾、公然猥褻等罪起訴金男。

▲▼偷拍，跟蹤，酒店，酒店妹，性感女，落單女子，援交，援交妹，辣妹。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲金男說自己以前常跑船到國外，國外女生都很開放。（示意圖與本案無關／記者張一中攝）

據了解，金姓男子年近60歲，多年前的確是貨櫃船上的裝卸工，時常跑傳出國，最近幾年沒有固定工作，莫名開始喜歡裸露自己的下體，2014年間，就因為深夜在馬路邊裸露，被新北地院依公然猥褻罪，判拘役30天，得易科罰金。

之後金男開始把犯案地點從路面改道交工通具上，趁人潮較多的時候，用生殖器碰觸女性臀部，並陸續被判罪，最近一次是在2018年11月10日下午4點，金男在台北捷運板南線的車廂上又犯案，因被害人不願原諒，金男被判刑8月。

▲▼日本電車,地鐵,東京,JR,上班族。（示意圖／實習記者袁茵攝）

▲金男已經有多次在大眾運輸工具上性騷擾的前科紀錄。（示意圖為資料照，與本案無關／實習記者袁茵攝）

但金男色性不改，又在2019年3月17日上午11點多，在台北市搭乘公車時，隔褲用生殖器在被害人臀部上磨蹭到射精，因當時車上人潮較多，被害人下車後摸到褲子上「黏黏的」，才趕緊報案，調閱車上監視器找色狼。

幾天後的3月30日下午4點多，金男在捷運淡水線車廂上重施故技，掏出已經勃起的生殖器，貼在女乘客臀部摩擦，被害人到站下車都沒發現異狀，反而是其他乘客呼叫捷運警察逮人，並調閱監視器證明金男犯行，只是本件被害人已離站不知去向。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲色狼常選擇捷運人潮較多的時候出沒犯案。（資料照與本案無關／記者季相儒攝）

金男因3月兩次犯行被傳喚到案時，仍不以為意地表示，自己年輕時，常常跑船到國外，國外的女生都很開放的，認為自己的行為沒什麼，不過他的家人認為金男行為有問題，已經帶金男去精神科看診。檢察官調查後，依性騷擾、公然猥褻等罪將金男起訴，並請法院考量金男累犯紀錄，加重判刑。

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關鍵字：捷運,公車,色狼,磨蹭,性騷擾,公然猥褻

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