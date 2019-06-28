1天2萬5千人次騎乘　台中iBike傷害險7月生效理賠金1百萬

▲台中7月起將實施自行車傷害險。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1天有2萬5千人次騎乘iBike，市政府為保障民眾安全，7月起實施自行車傷害險，死亡或失能者最高理賠金1百萬，如果受傷住院，1天也有1千元醫療補助，民眾即日起可到iBike官網或各租賃站多媒體自動化服務機(Kiosk)登錄個人身分認證資料，7月生效。

市府有鑑於每天高達2萬5千人次騎乘iBike，騎乘者在車水馬龍的路上，難免會發生碰撞，導致受傷甚至死亡的意外，為保障民眾權益，去年11月實施iBike第三責任險後，今年7月再實施公共自行車傷害險。

交通局長葉昭甫表示，投保傷害險採實名制，需要有被保險人個資，微笑單車公司已在官網及各租賃站多媒體自動化服務機(Kiosk)，開放會員登錄身分證字號、生日及手機號碼等資訊，即日起可上網登錄，7月1日起生效，手續簡單有保障。

葉昭甫呼籲，保險公司理賠程序，將調閱事故當次iBike租借紀錄、醫療證明，並確認是否為登錄卡片本人，因此租借iBike的卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益，騎乘iBike受傷導致死亡、失能者，最高有1百萬元理賠金，如果受傷住院，每天也有1千元醫療保障。