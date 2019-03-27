定期型為何優先終身險　年紀與荷包是2大主因　

▲壽險公司鎖定年輕人推出的青年保險，首重一年期意外傷害險。（圖／記者林敬旻攝）

記者李蕙璇／台北報導

壽險公司推出「一張俱足」代替「多張保單」、「定期險」優先「終身險」再搭無理賠增額的保單，鎖定國內目前達374萬人、18~29歲年輕族群。以女性投保100萬為例，年繳保費約2千元。

根據衛生福利部統計資料，事故傷害為國人10大死因第6名，每75分鐘就有1人因意外而喪失生命。遠雄人壽分析，考量預算的話，可先從一年期傷害保險附約著手，除了保費便宜，還能一次拉高意外保障額度，內容最好囊括失能與照護兩大帳戶，以職業類別第一類、21-25歲女性購買100萬元保額，年繳保費約2,000元。

由於民眾最常面臨的醫療支出，包括了門診、住院、加護病房及手術等費用，健保新制實施後，過去有些需要住院進行的手術，也改為門診處置治療。

遠雄人壽表示，在有限預算下，可考慮以「一張俱足」代替「多張保單」、以「定期險」優先「終身險」，而且可考慮無理賠增額的保單。挑選保單時，可以多了解針對特定意外事故保障自動加倍升級部分。譬如說若是水上大眾運輸交通工具意外傷害事故，身故／失能保險金自動調高為保額的2倍；如為航空大眾運輸交通工具意外傷害事故，則加碼至保額的4倍。

有的保單還額外提供「意外失能補償保險金」，1~6級失能最高每月給付保額1~2%，保證給付180個月。而就常發生的骨折／脫臼給予高額保障，額外提供「特定意外醫療保障」，包含重大燒燙傷、開／乘車重大創傷、意外手術（腦或內臟）、意外住院。