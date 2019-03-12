這群人唱KTV常被打也常車禍撞頭跌倒　涉詐保意外險逾600萬

▲2017年傷害險理賠、詐保金額。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

有保戶佯裝受傷而向保險公司申請意外險獲賠後，食髓知味，並且還傳授朋友詐保話術從中收取佣金，其特徵為「低壽險、高日額型意外險」與「車禍事故率較高族群」。經檢警與保險公司共同調查後已起訴涉案12人，其中多人自首請求檢察官從輕量刑。

而根據壽險公會、保險犯罪防制中心粗估，光是2017年各產壽險公司意外險理賠金額共327億元中，涉有詐保約1成、33億元。

據了解，該起詐保集團成員多為20歲出頭年輕人，已由苗栗地檢署依涉詐欺罪嫌起訴，正由法院審理中。而保險犯罪防制中心也與各保險公司、健保署等相關單位建立溝通平台，就可疑的理賠案件深入了解，以避免保險遭有心人士濫用及做為犯罪的工具。

▼保險犯罪防制中心宣導列車開到台中東海大學，金管會副主委黃天牧也到場向民眾說明保險相關注意事項。（圖／保險犯罪防制中心提供）

此案主嫌4年前投保年繳2千多元保費的意外傷害險，其住院日額部分偏高，同時投保二家壽險公司累積的額度超過1萬元。買了這二張保單過了數週後開始，多次以發生車禍頭部撞傷、在KTV與人打架受傷、跌倒等意外事故，持就醫診斷書成功獲保險公司理賠，而將此法告知友人複製相同技倆。

涉案12人遂陸續向國泰、富邦、台灣、中國、南山、三商美邦、遠雄等人壽公司，以相同手法涉嫌詐領保險金，而引起相關理賠部門承辦人員注意，並與保險犯罪防制中心、檢警共同調查破獲該犯罪集團，統計其涉嫌詐領保險金額逾600多萬元，案發意外事故地點多集中於桃竹苗一帶。而檢方最後起訴金額約268萬元，主要是採取證據較為齊全的理賠件為主。

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