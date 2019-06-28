泰迪熊登台南安平德陽艦　主題特展好吸睛

▲台南安平德陽艦變身成泰迪熊主題博物館！德陽艦園區與泰迪熊跨界合作推出「遇艦泰迪熊－航行世界之旅」特展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平德陽艦變身成泰迪熊主題博物館！德陽艦園區與泰迪熊跨界合作推出「遇艦泰迪熊－航行世界之旅」特展，黃偉哲市長與精典泰迪熊公司謝兆翰總經理出席年度特展暨遊客中心開幕儀式記者會，誠摯歡迎全台軍事迷、泰迪熊迷與大朋友、小朋友，把握特展展出期間，來台南感受全球獨家夢幻體驗。

黃偉哲市長表示，2009年具有強烈陽剛氣息的德陽艦抵達安平港，透過晴天專業行銷公司的媒合，這一次讓戰爭英雄德陽艦與讓人感覺療癒的泰迪熊完美結合，變成不分年紀大小的市民朋友都能親近的一個主題博物館。其實很多人想要來德陽艦這個戰爭博物館，可是小朋友有時候看完戰爭的軍艦之外，他也喜歡泰迪熊寶寶，所以他覺得其實這樣子，能夠把兩個很重要的一個元素能夠做一個最好的結合。未來市府會結合週邊的1661台灣船園區、以及大魚的祝福等景點串連成軸線，形成一個賞遊的觀光廊帶。

德陽艦園區以「航行世界」作為設計發想與精典泰迪熊公司合作，在火箭甲板上設置巨型水手服泰迪熊，將艙間及動線規畫成10種主題情境區，並擺設水手服及海軍軍服的泰迪熊以配合德陽艦的海軍情境，也提供可觸摸的玩偶或限量典藏促進遊客互動。園區內的咖啡廳與紀念品店同步販售泰迪熊商品，讓前往賞遊的民眾能完全融入泰迪熊超萌的療癒情境。特展展出期間從2019年6月29日起至2020年3月1日止。

德陽艦原為美軍基靈級（Gearing）驅逐艦，1977年10月1日由美國移交我國海軍，在臺服役長達28年，服役期間經歷19任艦長，為我國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年4月1日正式除役。2009年1月22日由高雄的左營軍港拖回安平港安置進行修復工程，為全國首座除役軍艦再利用為博物館之景點。