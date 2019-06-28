縣市總體競爭力調查出爐台南第4　市府：虛心檢討持續打拚

▲《遠見》日公佈2019年縣市總體競爭力調查，台南市競爭力總排名六都第4，對此結果市府表示虛心檢討持續打拚。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

《遠見》日公佈2019年縣市總體競爭力調查，台南市競爭力總排名六都第4，在9大面向中，「經濟與就業」、「治安」、「生活品質與現代化」排名第6，台南市政府表示，對此結果虛心檢討持續打拚。

市府表示，在「經濟」部分，台南市的營利事業家數、營利事業銷售額、公司登記資本額、產業產值，近3年均為正成長，在「就業」部分，2018年台南市勞動參與率為62.4％，為六都最高；在「治安」部分，台南市2019年1至5月的相關數據均顯示治安為明顯進步。對於調查數據，市府團隊一定會檢討不足，持續打拚，讓台南市更為美好宜居。

在「經濟與就業」部分，市府指出，台南市2016年至2018年近3年營利事業家數由105836家，成長113791家；營利事業銷售額由2兆1918億元，成長至2兆4007億元；公司登記資本額由9107億元，成長至9411億元；產業產值由1兆599億元，成長至1兆1283億元，均為正成長。

在黃偉哲市長上任以來，帶領著市府團隊全力拚經濟，今年1至5月新增公司及商業登記家數1130家、17821億元投資；新增工廠136件重大投資案，吸引127.06億元投資，可增加5816個就業機會。同時，市府配合中央「歡迎台商回台投資行動方案」積極協助回流之優質台商，今年截至目前投已落實回流本市台商計有11案，總投資金額達211.54億元、創造6011個就業機會。此外，黃市長每月針對2億元以上之投資案召開投資會報，目前列管2億元以上重大投資案90案，投資額達2650億元。

在「就業」部分，市府強調，勞工就業是市府長期關心議題，以2018年為例，台南市勞動參與率為62.4％，為六都最高，也高於全國平均勞動參與率59％。勞工局每年辦理4場大型、2場中型及約300場小型徵才活動，並在6地設置就業服務台，在三個工業區設立3個就服駐點，提供專人就業服務，亦因應資訊化時代，設置「台南工作好找」人力銀行APP，更在今年成立全台第一個「職業安全健康處」，未來一定會積極提供及保障市民友善安全的就業環境與工作機會。

市府表示，在「治安」部分，台南市2019年1至5月全般刑案、暴力犯罪、詐欺案均明顯減少，全般刑案發生數較去年同期減少571件（-5.14％）、暴力犯罪發生數較去年同期減少4件（-10.81%）、詐欺案件較去年同期減少99件（-8.00％），顯示治安應是呈明顯進步之趨勢，且台南市多年來，在內政部警政署定期於每季委託2家民調公司所作之各項民調，滿意度均高居六都之首。

未來警察局將持續加強落實治安顧慮人口查訪工作，與犯罪被害人保護關懷，並加強掃蕩毒品工作，打擊詐欺集團，全面檢肅非法槍械及黑道幫派，為台南市治安做最大努力，以良好的治安環境，回報市民對於治安長期的肯定與支持。

市府說明，在「生活品質與現代化」項目，台南市合併升格後執行「一區一公園實施計畫」，主軸為每一個行政區都有一個1公頃以上的公園，以滿足市民擁有可親近、休閒及運動空間的基本需求。此外，增加開闢了79座公園,面積101.2551公頃,累計目前台南市已開闢公園共474座,面積達643.3728公頃。另台江國家公園面積39310公頃，西拉雅國家風景區95470公頃，總計135423.3728公頃。台南市人口共計188.2624萬人，每萬人享有公共室外休閒空間面積約719.3331公頃。

在「道路」部分，台南市升格後積極爭取中央預算打通道路連接網，2015~2018年生活圈道路交通建設共開闢、拓寬16條道路，2019~2022年生活圈道路交通建設再爭取開闢6條缺口連接道路及安平漁港跨港橋；外環道路則也開闢完成4條，施工中5條。生活圈建設計畫市府每年均採滾動式檢討，以執行績效進行檢核調控，市府後續仍將提案爭取其他重大交通建設計畫，並以強大的執行力做後盾，爭取中央更多補助經費。