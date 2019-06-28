捐出全部獎學金...少女發起「學姐便當」！父霸氣：不夠我再補　千人狂讚

▲發起「學姐便當」希望藉此拋磚引玉。（圖／鄭爸爸提供）



記者林姸君／採訪報導

待用餐點構思在台灣持續發酵，剛從福和國中畢業的鄭姓女同學把從學校領到的獎學金全數捐出，讓暑假沒有免費營養午餐吃的學弟妹得以填飽肚子，不用擔心餓肚子的問題。鄭爸爸將資訊貼出，馬上獲得許多人按讚留言，「功課好，又有愛心，真棒。」

鄭爸爸在貼文中以「學姐便當，當你暑假的靠山」為提寫道，「錢放在靠近新北市永和區的永和國中、福和國中附近的龍爸廚房（永利路88號），只要是國中小的學生，肚子餓沒有足夠錢吃飯的同學都可以過去。」

他俏皮指出，通關密語是「我要一份學姐便當」限內用、一次一份，「獎學金如果不夠，老爸我會再去補，暑假期間無限量供應，有需要的學弟妹不要客氣喔！」

鄭爸爸接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，自己是義消，所以女兒有許多機會能夠爭取獎學金，「女兒身邊有同學就遇到寒暑假餓肚子的問題，目前待用餐已經是第2次了，最遠還曾捐給台東的育幼院。

聽聞善行獲得其他同學響應，鄭爸爸開心地說，「看到有人加入，真的很開心，希望可以低調行善，默默的拋磚引玉。」

貼文一出馬上在《我是永和人》社團掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言「超級棒的家庭教育」、「有你們真好」、「積善之家，必有餘慶」、「太有愛了，種下善的種子，未來無可限量」。

【更多新聞】

在眼前慢慢停止呼吸...父痛哭：妳是我永遠的驕傲！志工女大生搶救3天亡



菸抽一半...黑黑一團靠過來！役男嚇傻「白色深V」逛校園 專家：S型快跑