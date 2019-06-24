才出血看醫生！孕媽一坐...雞婆男猛瞪「逼讓位給母子」屁股卻黏超緊

▲雞婆男自己不讓位，還想逼別人讓座。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名孕媽目前懷胎5個月，每天搭乘捷運上下班，家在底站的她儘管貼上孕婦貼紙，仍經常遭酸不讓座，甚至被直接叫起來，而今天的情況讓她更委屈與無奈，有位年輕男子看到一對母子上車，瘋狂瞪著她示意讓位，還不斷比手畫腳，重點是他自己也沒打算起身。

女網友在「爆怨公社」說道，「懷孕之後才明白為什麼那麼多孕婦來抱怨，這貼紙根本裝飾用的。我都是有位置才坐，沒位置不會請人讓位，也不會站到博愛座前，我家在底站，上班時有位置坐，但是常常被叫起來；下班我都會在台北車站坐到比較少人才上車，不舒服我就搭計程車回家，單趟車費就要600多。」

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▲孕媽無奈，這個貼紙似乎作用不大。（圖／翻攝自爆怨公社）

今早，孕媽上車後過了兩站，有對母子上車，弟弟目測大概3、4年級，當時旁邊的阿姨見狀打算要讓座，而那位母親謝絕了好意；沒想到，坐斜對面一位大概不到30的男子，面露不善地瞪著原po，比向那對母子，不斷嚷著要她讓座。

女網友表示，「那對母子一直站在那男子前面，男子也沒讓座，就這樣一直瞪著我直到人開始多了起來，就連我指著我的孕婦貼紙，他還是不斷瞪著我。」

她不禁感嘆，「我上禮拜五才因為出血去看醫生，雖然懷孕，但我在狀況還ok的情況下，看到比我需要位置的人我也會讓座。孕婦不是人嗎？你們了解懷孕很不舒服嗎？還是你們有錢到，老婆一懷孕就叫她離職，還是可以每天接送？真的祝那位男的，他以後需要博愛座時，不會被叫起來讓位！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網友們看完也覺得莫名其妙，紛紛替她抱不平，「只能說妳遇到神經病了，惜惜」、「自己屁股黏在椅子上，要別人讓座的行為真的很可笑」、「那位男生是腳殘嗎？還是腦包」、「不用理會那種無聊的人，懷孕的媽媽心情要開心、放輕鬆」、「那男的超有病的，憑什麼逼不舒服的孕婦讓位」、「他一定不知道他怎麼生出來的」。

而原po也直呼，「我早上剛孕吐完，根本沒力氣跟他爭辯，而且我怕我控制不了自己給他兩巴掌，他那嘴臉我真的很難忘記。」

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