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影／網瘋傳「姊夫睡了女友」！綠帽男大鬧婚禮...賓客全看傻：比八點檔還狂

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網搜小組／綜合報導

不公開社團《黑色豪門企業》16日晚間貼出一段影片，一群人闖進婚禮現場灑傳單，怒罵新郎、新娘是垃圾，場面非常難堪；據了解，原來新郎與妻子弟弟的女朋友發展出不倫戀，甚至用親生兒女的性命來發毒誓絕沒亂搞。影片上傳後被瘋傳，網友看傻，「比八點檔還扯。」

▲一開始新郎、新娘非常淡定。（圖／黑色豪門企業，下同）

▲一開始新郎、新娘非常淡定。（圖／黑色豪門企業，下同）

▲一開始新郎、新娘非常淡定。（圖／黑色豪門企業，下同）

▲男方親屬臉超臭。

▲▼網揶揄，根本是八點檔。（圖／黑色豪門企業）

▲女方親屬從動作上來看，非常不悅。

貼文中寫道，「姐夫在還有婚姻關係時就睡了弟弟的女友，姐姐還替他生了2個孩子，後來雙方離婚，姐夫竟用2個小孩來發誓跟對方絕對無染，然而今天這對『新婚』夫妻結婚了，你們怎麼看待這起亂倫？」

貼文中也指出，「當初（男的）承諾不可能娶她進門，結果6月16日偷偷舉辦婚禮，那當初的承諾是說好玩的？婚禮上給你們的驚喜只是開頭。」

▲▼網揶揄，根本是八點檔。（圖／黑色豪門企業）

▲賓客全看傻眼。

▲一開始新郎、新娘非常淡定。（圖／黑色豪門企業，下同）

▲新郎離席前，臉非常臭的瞪著鬧事的人。

影片裡可以看到，一群人放警示鈴聲，然後衝進去拿著大聲公諷刺「恭喜」、「新娘會有報應啦」；一開始新郎、新娘都無動於衷，冷靜看著眼前這些人，後來實在受不了，臭臉離場。而旁邊賓客雖然都看傻眼，但把傳單看完後，又默默的坐下來繼續吃飯。

許多人紛紛在貼文下方留言「八點檔劇情真實版」、「這紅包有退嗎」、「這真的滿扯的，比扯鈴還扯」、「比炮仔聲還經典」、「編劇快來抄」、「怎麼有那個臉辦婚禮」。

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關鍵字：八點檔,婚禮

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