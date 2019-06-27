解放軍戰機300米「低空飛越」加拿大軍艦　「里賈納號」駛入東海遭監視

▲加拿大皇家海軍護衛艦「里賈納號」。（圖／翻攝維基百科）

軍武中心／綜合報導

加拿大皇家海軍護衛艦「里賈納號」（HMCS Regina FFH-334）上週穿越台灣海峽後進入東海。據加拿大全球事務研究所網站26日披露，該艦在抵近上海海域時，遭中共解放軍數十架「蘇-30」戰機以距海面約300米的高度低空飛過，更發現有解放軍「基洛」級潛艇以半潛狀態跟蹤。

消息指出，「里賈納號」24日與補給艦「阿斯泰里克號」（MV Asterix）位處上海以東的國際水域，有兩架解放軍「蘇-30」戰機在船頭前約300米範圍內，以及距海面約300米的高度低空飛過。這是中國戰機與加拿大皇家海軍軍艦的首次近距離接觸。

▲基洛級潛艇。（圖／翻攝維基百科）

此外，兩艘加拿大軍艦從南海駛向東海的途中，也聲稱不斷遭受中國海軍驅逐艦，護衛艦和海警船輪流監視，更發現一艘半潛狀態的「基洛」級潛艇在近距離內跟蹤。據水兵們指出，一開始是艦載直升機發現該潛艇，但它不僅沒有離去反而步步逼近，最後甚至在里賈納號甲板上就能清楚看見潛艇的潛望鏡。

不過，中共解放軍旗下中國軍網隨後指出，加拿大海軍把中國「側衛」系列戰機認成了「蘇-30」。據了解，側衛系列戰機是指具有「蘇-27」血統的戰機。在中國具有蘇-27戰機血統的有蘇-27SK，殲-11A，殲-11B，殲-11D，殲-15；蘇-27UBK，蘇-30MKK，蘇-30MK2，殲-11BS，殲-15S和殲-16，共11個型號。

▼解放軍側衛系列戰機「蘇-27」。（圖／翻攝百度百科）