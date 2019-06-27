繞行目標不只台灣！陸媒：遼寧艦航程幾乎涵蓋美軍「在亞太所有基地」

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍航母遼寧艦11日自東海穿越宮古海峽，隨後進入西太平洋經過塞班島（Saipan）水域附近，再通過菲律賓南方進入南海執行遠海航訓，最後從台灣海峽往北航行經過福建回到青島。據《新浪軍事》報導，遼寧艦編隊繞行這麼一大圈的目的不只是台灣島，而是亞太地區的美軍基地，藉此向美國明確發出警告訊號。

報導指出，外界原先以為，遼寧艦編隊進入西太平洋海域後，會像往常一樣直接繞過台灣島東部臨近海域，再穿越巴士海峽進入南沙群島附近；然而，這次卻是直駛美國所屬的塞班島海域，並且繼續向南行駛，再通過菲律賓以南的蘇祿海（Sulu Sea）進入南海。

▼軍迷們流傳的遼寧艦航程圖。（圖／翻攝自微博）

報導也稱，美軍此時也派出部署在新加坡的P-8A反潛巡邏機進行跟蹤，在跟蹤一段時間後，P-8A就由台灣海峽北上，展開繞飛台灣的航程，成為美軍二戰後首次軍機繞台飛行。

報導分析，遼寧艦編隊為期18天的遠航訓練不但抵達了塞班島海域，還向南進入了蘇祿海，再從南沙海域最南端進入南海，「都是此前中共航母從未到過的地方，而且這幾乎涵蓋了美軍在亞太地區的所有基地」，其意義不言而喻。

據悉，此次遼寧號航母艦隊群，包括驅逐艦DDG116「石家莊」、DDG117「西寧」、巡防艦FFG576「大慶」、FFG598「日照」、油彈補給艦AOE965「呼倫湖」及數艘核動力潛艦。

我國防部當時也表示，中共遼寧號航空母艦編隊由南海經台灣海峽北返，期間國軍運用聯合情監偵均能全程掌控與應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。