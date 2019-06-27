伊拉克戰爭「唯一活著」獲頒榮譽勳章　美軍上士一人拯救全小隊性命

▲獲頒榮譽勳章的伊拉克戰爭英雄貝拉維亞上士。（圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

白宮今天表揚在伊拉克戰爭當中，拯救了全小隊性命的的戰爭英雄，退役美國陸軍上士貝拉維亞(David Bellavia)，由美國總統川普親自替他親自頒贈勳章，白宮經過了14年的審核終於決定授予他勳章，他也是在伊拉克戰爭當中，唯一活著領到勳章的退役軍人。

貝拉維亞今年43歲，2004年服役於第1步兵師2團2營A連，參與了伊拉克戰爭的法魯加戰役(Battle of Fallujha)，他的小隊奉命挨家挨戶搜索聖戰士，當搜到一棟三層樓的房屋時，竟然闖進敵人碉堡，裡面有8~10名的聖戰士朝他們攻擊。

貝拉維亞雖然能夠及時撤出，但是他多次衝入屋內戰鬥，壓制聖戰士的火力，把受困的同袍救出來，他最後一次進屋時，還徒手壓制一名正準備發射榴彈的聖戰士。

這場戰役剛好被一位隨行的澳洲獨立記者記錄下來，讓貝拉維亞英勇的表現被看見，戰役指揮官也提名他列入受勳表揚的名單，經過14年的審核，終於讓他受勳，貝拉維亞也是伊拉克戰爭當中，唯一活著領到榮譽勳章的退役軍人。

貝拉維亞表示，「這並非我個人功勞，任何同袍處在當下我所面臨情況，也都會跟做相同的事情；這個榮耀並非屬於我個人，而是屬於現場每一位美軍官兵的」。」