建制派提「休會辯論」　中環海濱長廊29日自動歸解放軍使用

▲解放軍駐港部隊大廈。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

香港城市規劃委員會2014年決定，將中環海濱長廊一處3000平方米的土地改為「軍事用地」，以供中共解放軍駐港部隊興建軍用碼頭，而相關附屬法例原定於26日於立法會審議，不過建制派議員在會中突然提出休會辯論，使民主派無法討論要「廢除」附屬法例，最後變相於29日自動生效。

綜合港媒報導，香港立法會大會26日原本要審議保安局提交的5項法案，包括中環海濱長廊一段150公尺海岸改劃軍事用地的附屬法例，不過建制派議員在口頭質詢結束後，突然提議「休會辯論」，並改為討論《逃犯條例》風波後，如何修補社會關係。

然而，主席梁君彥以26日是本週最後一天大會，未來還有「七一遊行」，有迫切討論的必要性，因此予以批准。不過，由於上述附屬法例是採取「先訂立、後審議」（negative vetting）形式立法，使民主派無法在會上討論「廢除」議案，或是將生效日期延後，屆時將自動於29日生效。

▲中區軍用碼頭位置圖。（圖／翻攝香港立法會文件截圖）

據瞭解，這個軍用碼頭的建造工程於2013年大致完成，它位於港島金鐘添馬艦解放軍駐港部隊大樓的正前方，碼頭面積有3000平方米，全長150公尺、寬20公尺，還可以停泊大型飛彈驅逐艦。

其實，港府自1994年起就依據中英相關協議，興建及籌畫這塊用地交給解放軍駐港部隊使用。此事曾有泛民人士反對把用地交給解放軍，但未能成功。另據《香港01》報導，保護海濱聯盟發言人羅雅寧表示，法案本身是「先訂立後審議」，漠視反對聲音，要求政府兌現承諾「還海濱於民」。她稱，特首林鄭月娥違反當日填海承諾，將中環海濱長廊賦予公眾使用的權利，反之將用地交予解放軍，海濱公共空間變成軍事用地，是嚴重損害公眾利益。