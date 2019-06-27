　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

建制派提「休會辯論」　中環海濱長廊29日自動歸解放軍使用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼解放軍駐港部隊大廈。（圖／東方IC）

▲解放軍駐港部隊大廈。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

香港城市規劃委員會2014年決定，將中環海濱長廊一處3000平方米的土地改為「軍事用地」，以供中共解放軍駐港部隊興建軍用碼頭，而相關附屬法例原定於26日於立法會審議，不過建制派議員在會中突然提出休會辯論，使民主派無法討論要「廢除」附屬法例，最後變相於29日自動生效。

綜合港媒報導，香港立法會大會26日原本要審議保安局提交的5項法案，包括中環海濱長廊一段150公尺海岸改劃軍事用地的附屬法例，不過建制派議員在口頭質詢結束後，突然提議「休會辯論」，並改為討論《逃犯條例》風波後，如何修補社會關係。

然而，主席梁君彥以26日是本週最後一天大會，未來還有「七一遊行」，有迫切討論的必要性，因此予以批准。不過，由於上述附屬法例是採取「先訂立、後審議」（negative vetting）形式立法，使民主派無法在會上討論「廢除」議案，或是將生效日期延後，屆時將自動於29日生效。

▲▼中區軍用碼頭位置圖。（圖／翻攝香港立法會文件截圖）

▲中區軍用碼頭位置圖。（圖／翻攝香港立法會文件截圖）

據瞭解，這個軍用碼頭的建造工程於2013年大致完成，它位於港島金鐘添馬艦解放軍駐港部隊大樓的正前方，碼頭面積有3000平方米，全長150公尺、寬20公尺，還可以停泊大型飛彈驅逐艦。

其實，港府自1994年起就依據中英相關協議，興建及籌畫這塊用地交給解放軍駐港部隊使用。此事曾有泛民人士反對把用地交給解放軍，但未能成功。另據《香港01》報導，保護海濱聯盟發言人羅雅寧表示，法案本身是「先訂立後審議」，漠視反對聲音，要求政府兌現承諾「還海濱於民」。她稱，特首林鄭月娥違反當日填海承諾，將中環海濱長廊賦予公眾使用的權利，反之將用地交予解放軍，海濱公共空間變成軍事用地，是嚴重損害公眾利益。

ET快訊
宋仲基、李晨同一天離婚分手！3年前合照「神預言」被挖出
范冰冰分手早有端倪！范丞丞「對李晨稱呼變了」洩情斷時間點

關鍵字：香港,解放軍駐港部隊,中環海濱長廊,軍用碼頭,逃犯條例,大陸軍武,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

建制派提「休會辯論」　中環海濱長廊29日自動歸解放軍使用

中國公民到巴基斯坦娶媳婦！中使館籲小心違法：娶不了新娘，卻進了牢房

林正英粉絲？學士服黑＋黃配色激似「殭屍道長」　網友：背把桃木劍就完美啦

開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

「螺旋式」急墜！湖南2男玩飛行傘身亡　知情人：操作不當

蓬佩奧轟「一帶一路」附帶枷鎖　耿爽：不知道中了什麽邪？

FedEx是否列不可靠實體清單？陸商務部：守中方法規的企業不必擔心

自研系統上市沒明確時間　胡厚崑：華為是安卓的堅定支持者

華為去年研發投資全球第5　首席法務官：沒有誰能靠偷竊領先世界

抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突衝出「瘋狂撕咬」...5公分傷口深到見骨

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

Sandy.曾之喬下麵「多災多難」　跳電＋水不滾...叫員工滾！

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

建制派提「休會辯論」　中環海濱長廊29日自動歸解放軍使用

中國公民到巴基斯坦娶媳婦！中使館籲小心違法：娶不了新娘，卻進了牢房

林正英粉絲？學士服黑＋黃配色激似「殭屍道長」　網友：背把桃木劍就完美啦

開心逛百貨！國二女被陌生少女拉到樓梯間輪流暴打　僅因多看了對方幾眼

「螺旋式」急墜！湖南2男玩飛行傘身亡　知情人：操作不當

蓬佩奧轟「一帶一路」附帶枷鎖　耿爽：不知道中了什麽邪？

FedEx是否列不可靠實體清單？陸商務部：守中方法規的企業不必擔心

自研系統上市沒明確時間　胡厚崑：華為是安卓的堅定支持者

華為去年研發投資全球第5　首席法務官：沒有誰能靠偷竊領先世界

抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突衝出「瘋狂撕咬」...5公分傷口深到見骨

回歸「重機賽事最高峰」的SUZUKI！爆冷奪冠背後的那些歷史

為男友退出演藝圈…撐10年分手　李若彤後悔「應早點醒來」吐心聲

左胸冒「1元大瘀青」　她當撞傷未理...3個月後揪出「侵犯乳癌」

24歲男腹痛就醫！胃竟堆滿刀片、指甲剪「80種異物」　醫生傻眼：怎吃的

LINE東京年會重點一次看　日本推出8大新功能服務

世大運／跆拳大洋洲主席盃1金5銀2銅　代表隊5人奪牌

還能相信愛情嗎？　他們只是勇敢放棄錯的人…「分手才是僅剩的溫柔」

小松菜奈「退下厭世臉」就是普通23歲少女　正能量超齡面對黑粉

2貨櫃車擦撞翻覆國道一號235K　「2駕駛輕重傷」車流回堵2公里

「好人才是恐怖份子」　認為只有自己才對的人要小心

大陸熱門新聞

「池塘漂屍」在打呼　男：夢裡好..

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死..

小3男童遭5同學「下體淋熱水」..

國三女遭父捅死　悲慘家暴史曝光

微胖妹穿比基尼比賽　上台秒退場

貴州孤兒院遭爆「養幼兒滿足客戶..

夫婦外出回家　驚見母親幼女雙亡

世界一流學科排名出爐

抱娃散步遭撲倒！20kg大狗突..

狠男殺媽「詐180萬保費」買房..

家中驚見「手榴彈」他嚇歪：當鐵..

男天天灌啤酒...膝蓋抽出乳白..

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背..

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

更多熱門

相關新聞

當世界的香港　變成中國的香港

作家張愛玲在《燼餘錄》裡談論香港時說到：「現實這樣東西是沒有系統的，像7、8個話匣子同時開唱，各唱各的，打成一片混沌。」6月大遊行期間，本刊走訪兩岸3地，發現每個人分析香港當下與未來的處境，亦是如此。

香港生活費全球第一！台北位列第35名

G20登場　聚焦貿易戰、美伊衝突

遼寧艦航程幾乎涵蓋美軍「在亞太所有基地」

港警清場反《逃犯條例》群眾

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

宋慧喬淚訴婚姻痛苦　瘦到婚戒一戴就掉

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

遊澳門！Grace絕美曲線藏滿滿的愛

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面