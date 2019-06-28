司法全面「綠化」　國民黨批：大法官全家都是小英家

▲大法官被提名人同意權投票，國民黨團舉行記者會拒絕背書投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會27日行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，在民進黨多數立委優勢護航下全數過關。國民黨批評，總統蔡英文在最後任期再提4名大法官，使得任期內共提11名大法官，超過大法官總額的2/3，「大法官全家都是小英家」，是對司法改革最大的諷刺。

在這次大法官被提名人中，蔡宗珍和謝銘洋最具爭議。其中，蔡宗珍在2014年堅稱「服貿沒有實質審查，有違憲之餘」；謝銘洋曾在太陽花學運期間，批評台大法律系「沒把（前總統）馬英九教好」，他更曾經連署要求台大就管中閔案重啟遴選，理由是「重要資訊不揭露、利益迴避無從處理之重大遴選瑕疵」。

更值得注意的是，謝銘洋曾經在公費留考面試自己所指導學生，在面對國民黨立委質疑時，他僅表示事先對口試名單不知情，事後有當場向主審教授提出利益迴避，他強調自己完全沒有道德瑕疵。

對於種種爭議，國民黨團總召曾銘宗表示，經過2天大法官提名人審查，蔡英文所提名的大法官人選，充滿了政黨色彩、意識形態非常濃厚，根本就不適格擔任大法官，同時強烈懷疑這4名大法官還能夠獨立行使職權嗎？更懷疑他們能夠成為司法最後的守護者，國民黨團因此拒絕為蔡英文背書，也對全面綠化的大法官提出嚴正的譴責，拒絕進入議場投票。

書記長吳志揚批評，蔡英文已經將台灣民主送終而且不知悔改，從最近中選會主委就看得到，用人的特色是以政黨色彩為依據，顏色對了，就有官可做，所有的機關，包括獨立行使職權的機關都一一淪陷。蔡英文到處設立東廠、西廠和「違章工廠」，從不好好思考該如何作為，對台灣民主發展有利，反而變本加厲，從這次大法官提名即可看出，蔡英文依然故我，心中完全沒有民主。

首席副書記長陳宜民指出，大法官共有15名，先前蔡英文已經提名了7名，現在再提名4位，已超過總人數的2/3，應該有所節制。過去美國總統歐巴馬在最後任期最後一年，提名大法官最後胎死腹中，目的在於制衡，因此國民黨團拒絕進場投票，表達對蔡英文毫無節制使用權力，給予最嚴正的抗議。