國安疑慮卡雙子星「3秒就決定」　柯文哲酸中央：找好一點的理由

記者陳家祥／台北報導

被台北市長柯文哲視為第二任期重大政績的雙子星開發案，遭投審會以國安疑慮為由駁回，讓柯相當不滿，痛批什麼國家願景、國家主權意識，「在我看來都是屁話」。柯文哲28日表示，如果要用國家安全、國家主權駁回，「拜託，3秒就夠了，不用5個月」，要中央下次想一個好一點的理由。

柯文哲不滿雙子星遭駁回而砲打民進黨，但民進黨的「友柯」市議員高嘉瑜表示，柯文哲也曾依《外國人投資條例》在2015年擋下外國集團購入頂新出售的101股權，理由與現在並無不同，都是因為「中資疑慮」。被問到為何現在不能以國安疑慮卡關？柯文哲表示，自己沒有變，「問題是我上一次只花3秒就決定，民進黨要花5個月，問題在這裡。」

至於雙子星案是否是因為總統蔡英文的關係而反對？柯文哲表示，不願意做揣測，但是這樣，「如果要用國家安全國家主權，拜託，3秒就夠了，不用5個月」，直言用這理由需要5個月嗎？所以下次找好一點的理由好不好？

至於為何稱打雙子星是七傷拳？柯文哲說，還是那句話，要怎麼樣他都沒意見，但是拖5個月就要開始抱怨，以北門為中心的西區門戶計畫都做好了，「現在鐵道博物館什麼時候會好？郵政博物館？雙子星？奇怪，我們台北市的部分通通都做完，剩下中央的部分到底是要拖到什麼時候，看不懂。」



▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）