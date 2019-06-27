「柯文哲被民進黨陰了」　連勝文：否決雙子星案是超大土包子

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲第二任期重要建案，遭經濟部投審會以「國安疑慮」為由宣布駁回。對此，曾和柯文哲是競爭對手的國民黨中央委員連勝文27日在臉書力挺雙子星案，認為柯文哲這次被民進黨陰了，也批評否決雙子星案的民進黨是真正十足的「超大土包子」。

連勝文指出，在資金無國界的21世紀當中，不要說是港資，就連美資、歐資甚至日系的各種大型跨國企業、金融機構或投資基金，即便是由民進黨眼中，高尚的西方人或東洋人所創立的著名財團，都很難沒有陸資或來自中國大陸的高階經理人！而華人移民第二代，若同時擁有中國大陸身分，則按照投審會今日的標準，還是屬於對國安有害的大陸藉人士，也不能來台灣投資，那這不是鎖國，什麼才叫鎖國？

連勝文提到，不管是來自何方的國際資金，來台投資雙子星這種大型的開發案，對台灣絕對是有利的，用土包子的思維來講，那麼大一個大樓蓋好了也搬不走，而就算兩岸關係破裂，難道港資甚或陸資的業主還會把花大錢蓋好的大樓給炸了，來危害台灣的國家安全嗎？

連勝文認為，業者在興建過程中，不論透過跨國聯貸或是不動產證券化的方式募集資金，都還有一大堆國際投資人及跨國銀行每天張大眼睛在看著，這應該比用口號喊愛台灣，更能夠增加台灣的實質安全吧？

連勝文說，雖然自己柯文哲從2014年台北市長選舉以來的各種作為，極度不認同，「但這一次他真的是被民進黨給陰了！」說穿了就是為了明年大選，狠狠打他一巴掌！做為台北市民，即便自己是站在老柯的對立面，也並不會因此而感到高興，因為真正被犧牲的是台北市的未來！

連勝文分析，柯文哲的失䇿，就是對於與他系出同源的深綠民進黨，仍抱持著一種近乎天真（NAIVE）的期待！在民進黨執政之下，任何與大陸沾上關係的企業或投資機構，在台灣都很難正常營運，也都紛紛縮編或撤離台灣，所以柯文哲忽略了民進黨執政，對於僑外投資，特別是與大陸可能有關連者，所造成的惡劣影響，也才會搞到現在「明月照溝渠」的慘況！

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）



連勝文強調，雙子星這種超大型的開發案，即便業主是純台灣人，但是在融資方面，只要有海外資金，就很難避免有陸資的成分，以民進黨現在這種超乎常理的嚴苛審核標準，恐怕雙子星的落成將與台灣所有的重大建設一樣，至少拖超過二十年！然後台北市的競爭力，就在這一群真正的土包子手中消耗殆盡！

針對雙子星案，行政院長蘇貞昌透過臉書提出5點說明為何中央要駁回雙子星案；內容包括：第一、根據香港財務報告，中國大陸是南海控股集團之註冊國家。第二、集團執行委員會成員，過半為大陸人。第三、股權全部質押給大陸籍的大陸數碼公司。第四、集團大多數業務在中國大陸。第五、集團員工大多數為大陸人。

對於民進黨此舉是不是刻意卡關、阻礙重大政績，柯文哲面對媒體詢問時表示，「也不要把人家想得那麼歹心」，但他也意有所指地說，自己做決定時，常會想到這有沒有符合台灣整體利益、是否符合人民最大福利，「但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想」。

▲蘇貞昌解釋雙子星案駁回原因。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）