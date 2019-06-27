2019城隍祭啟航　林智堅邀國人感受城市文化品牌

▲新竹市政府與新竹都城隍廟五度合作，推出2019竹塹中元城隍祭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹都城隍廟五度合作，推出2019竹塹中元城隍祭，為喚起民眾對傳統宗教文化的重視，今年更與台灣省城隍廟合作，讓都城隍爺神尊登上敞篷跑車，前往台北省城隍廟交流，象徵城隍祭正式開跑，今（27)日新竹市長林智堅出席啟航表示，感謝城隍爺庇佑，讓竹市越來越進步，邀請全國國人一同參與2019中元城隍祭。

林智堅表示，一年一度的竹塹中元城隍祭再度開跑，新竹都城隍廟建廟兩百七十餘年，是北台灣非常重要的信仰中心，在新竹都城隍廟鄭耕亞總幹事的支持下，也讓歷史悠久的遶境活動傳承至今，年年參與人數攀升，其中更有年輕人越來越多的趨勢，成竹市這座年輕古城最值得驕傲的文化品牌。

林智堅說，在城隍爺的庇佑之下，新竹市這個城市越來越進步，在今日甫出爐的遠見雜誌總體競爭力調查中，新竹市從過去的第八名一路進步，今日獲得非六都第一，全國第二名的佳績，第一名的台北市長柯文哲也是新竹人，展現了城隍爺神威顯赫，邀請今年國人參與時，可前往竹市多個知名城市改造景點如賞蟹步道、魚鱗天梯，以及即將完工的港南運河，並品嘗在地小吃美食，體驗新竹市的魅力。

林智堅表示，2019竹塹中元城隍祭將於7月31日起（農曆6月29日）至8月15日（農曆7月15日）熱烈展開，祭典期間將會有各式系列活動及精彩藝陣表演，包含7月31日的福門大開神鬼啟航、8月13日的夜訪、8月15日的城隍威巡，其中8月1日的夯枷已成為許多新竹市民朋友一年一度必做的「例行公事」，邀請全國民眾前來共襄盛舉。

新竹都城隍廟鄭耕亞總幹事指出，竹塹中元城隍祭加入直播、網路的力量，讓許多年輕人開始參與，在市府與都城隍廟的合作之下，「夯枷」參與者越來越多，去年更是創下最高人數紀錄，共吸引近2384名善男信女參與，期盼城隍文化能夠更受矚目，期許參與人數越來越多，一起來感受城隍威靈，參與竹市重要宗教盛典。

新竹市政府民政處長張力可表示，「夯枷解厄」是新竹傳統宗教盛事，至今仍遵循古禮舉辦，「夯枷」則是效仿古代犯人在肩上扛著刑具，希望藉由陰陽司公代向都城隍爺請求赦免自身背負的罪過，再由道長為都城隍爺奏稟疏文除罪，如此珍貴的傳統民俗文化值得全國民眾一同參與，體驗傳統之美，市府團隊五年來與新竹都城隍廟合作全力支持祭典舉辦，責無旁貸，要將新竹的城隍文化行銷到全國各地，今年亦有推出夯枷線上報名，方便外縣市的民眾一同參與響應。

民政處表示，2019竹塹中元城隍祭「夯枷解厄」已正式開放線上報名，不論現場報名或是網路報名都能參加抽獎活動，「夯枷解厄」線上報名至7月24日（報名網址：https://forms.gle/QTSK6HdKo6zaZeL3A)，都城隍廟臨櫃現場報名至7月31日，詳情請洽新竹都城隍廟官方粉絲團。