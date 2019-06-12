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小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶政事務所員工高EQ挽救婚姻

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▲東區戶政事務所承辦人員成功挽救瀕臨破碎的婚姻。（圖／新竹市政府提供）

▲東區戶政事務所承辦人員成功挽救瀕臨破碎的婚姻。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

戶政事務所每日經手民眾結婚、離婚、出生登記等人生大事，日前，一對年輕夫妻到竹市東區戶政事務所申請離婚，由於過程中櫃台人員發現，不僅太太小美(小美)全程不說話默默掉淚，先生小聖（化名）更詢問離婚多久可以再結婚，兩人也遲遲不肯簽下眼前的登記書，當時櫃檯同仁察言觀色，見狀便委婉地勸說當事人「人生大事，要再想清楚」，勸說深聊後，該對夫妻打消離婚的念頭，也讓年輕夫妻破涕為笑，感謝承辦人員高EQ與同理心的服務，成功挽救原先瀕臨破碎的婚姻。

東區戶政事務所表示，小聖與小美這對年輕夫妻臨櫃時表情凝重，且辦理離婚協議書，小聖詢問承辦人員離完婚後多久可以再結婚，小美則是一直默默掉淚，且當櫃檯同仁遞離婚申請書請雙方確認資料無誤，簽名後即可生效離婚，但雙方卻僵持許久，遲遲未有提筆動作。

櫃檯同仁見狀便再次確認雙方意願，小美表示，其實他們夫妻沒有真正想要離婚，兩人孩子還年幼，是因先生被裁員，加上兩人與家中長輩起爭執，吵架後一時衝動跑來辦離婚。櫃檯同仁便與兩人深談，「人生大事，一定要好好想清楚」，婚姻是一輩子的事，離婚後仍然後有小孩撫養等後續狀況要處理，即使日後兩人復合再結婚，但仍會在兩人關係中留下疤痕，勸說後，夫妻不僅消了氣，也打消離婚的念頭，讓兩人破涕為笑

小美說，原以為公家機關做事一板一眼，戶所人員僅是照程序辦理業務，沒想到服務非常有同理心，不僅沒有催促僵持的兩人盡快完成程序，更設身處地像朋友般為他們著想，讓兩人能擺脫爭吵靜下心來好好再思考，沒有為人生大事草率做下決定。

新竹市政府民政處表示，依據民法第1050條規定「兩願離婚，應以書面為之，有二人以上證人之簽名並應向戶政機關為離婚之登記。」並非離婚協議書簽名完成就離婚完成，還必須經過「戶政機關登記」，離婚的效力才會完全生效，民政處也表示，這往往也使雙方當事人在赴機關登記的過程中，能有進一步冷靜思考的緩衝期。

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關鍵字：新竹市東區戶政事務所,新竹市民政處

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