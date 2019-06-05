竹市府爭取400萬補助　為忠靈祠裝電梯

▲忠靈祠將於今年7月施作三層高的透光景觀電梯。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

忠靈祠祭祀國軍英靈，也是榮民家屬弔祭先人之處，但全國忠靈祠多數並未設置電梯，許多長輩奶奶們因行動不便，只能留守一樓等待，難以親自上樓見老伴一面，新竹市長林智堅表示，為便利遺眷上樓，竹市民政處率先爭取到400萬元經費，於今年7月施作三層高的透光景觀電梯，成為全國無電梯忠靈祠中，第一個加裝電梯的案例，年底啟用後就可讓奶奶們上樓看老伴了。

新竹軍人忠靈祠原名新竹軍人公墓，位於新竹市南郊平埔頂高地，於民國47年興建完工啟用，景色秀麗，建築雄偉，唯於早年興建，60年來皆未設置電梯，導致部分長輩或行動不便者祭祀困難，新竹市政府率全國之先，成功向役政署爭取到400萬元經費，成為全國無電梯忠靈祠中，第一個加裝電梯的示範案例。

新竹市政府民政處長張力可表示，市府代管忠靈祠，樓高三層，現已使用1萬4千個塔位，每逢清明湧現數萬名榮民家屬祭祀，但因過去沒有電梯設備，許多遺孀年事已高、行動困難，只能拄枴杖緩步爬梯，或者另託親屬上樓祭祀，獨自留守一樓等待，造成許多榮民眷屬不便與遺憾。

張力可表示，民政處積極爭取經費，於今年獲得內政部役政署核定全額補助400萬元，除了增建忠靈祠無障礙電梯，也將整修女廁所，由新竹市殯葬管理所委託林松茂建築師事務所設計、監造，已於日前完成工程發包、7月動工，最快於年底即可讓老奶奶們上樓憑弔老伴。

民政處表示，忠靈祠去（107）年已完成油漆及景觀水池修繕，新設之電梯將結合現有無障礙坡道，採玻璃帷幕外牆，打造三面透光的景觀電梯，年底啟用後，將為銀髮及行動不便民眾提供便利、友善、安全的無障礙設施與空間。