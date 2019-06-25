內政部7月新制上路　民國88年前領照的「8大建物」應做耐震評估





▲內政部公布7月新制，其中營建署推動建築物耐震能力評估檢查公安申報。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

內政部25日公布3項7月1日上路的新制，內容分別是國軍人員於戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記，同時通報國防部申請結婚、生育、喪葬或殮葬補助費、跨直轄市收辦土地登記案件試辦，以及建築物耐震能力評估檢查公安申報。

考量台灣為地震頻繁區域，以現今科技對於地震何時何地發生仍無法進行準確預測，一旦災害來臨即對人民生命財產造成嚴重威脅，內政部營建署規定，7月1日起，民國88年12月31日前領得建造執照，如電影院、車站、百貨公司、旅館、運動休閒場所、學校、醫院、社福長照機構等、使用之樓地板面積累計達1000平方公尺以上之建築物，且該建築物同屬一所有權人或使用人之建築物，應辦理耐震能力評估檢查申報。

內政部表示，為強化地政業務申辦便利性，打破行政轄區藩籬，內政部修正「土地登記規則」，民眾可從7月1日起跨直轄市收辦住址變更、更名、出生日期、身分證統一編號、住址或門牌等更正登記。如實施無虞，預計今年10月擴及全台試辦簡易登記案件跨縣市收辦土地登記服務。

另外，內政部戶政司為了配合國家發展委員會推動政府數位化服務，建構一站式服務，達到「單一窗口全程服務」目標，自7月1日起，國軍人員於戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記，將同時通報國防部申請結婚、生育、喪葬或殮葬補助費，節省國軍人員遞送申請資料時間，縮短補助費請領時間。