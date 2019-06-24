大武警真有心！宣導青春專案　贈國小生安全帽當畢業禮

▲台東多良派出所前往大溪國小畢業典禮會場，實施校園安全維護及青春專案宣導。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

再過幾天暑假即將來臨，警政署青春專案工作開跑，台東大武警察分局多良派出所前往大溪國小畢業典禮會場實施校園安全維護及青春專案宣導，並致贈安全帽當畢業禮物，提醒學生於暑假期間注意交通安全。

台東縣太麻里鄉大溪國小於日前舉辦畢業典禮活動，大武警察分局多良派出所副所長林源智、警員陳造天等2人前往畢業典禮會場實施校園安全維護及青春專案宣導，提醒學生暑假期間應從事正當休閒活動，勿涉及不良場所或沾染惡習，謹記「不霸凌、不吸毒、不飆車、不援交、不入幫派、不使用暴力」六不原則。

▲多良派出所準備了安全帽當畢業禮物，提醒暑假期間要注意交通安全。

多良派出所特別準備安全帽當畢業禮物頒贈給畢業生，灌輸學生暑假期間要注意交通安全，也特別呼籲家長多關心家中青少年學子，於暑假期間應多注意其生活、交友狀況，並協助規劃健康有意義的休閒活動，以免遭受不良分子引誘，而發生脫序違法行為。



大武分局呼籲，今年暑期青春專案於6月1日正式起跑，暑假期間青少年應從事正當休閒活動，勿聚眾競飆危險駕車，做個反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交、反詐欺之有為青少年。希望家長們隨時注意青少年暑假期間生活作息，並留意孩子們交友對象，避免遭到引誘加入幫派或吸食毒品，進而從事不法活動發生危險。