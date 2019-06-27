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G20川習會前夕...川普搶先放話：隨時可對中國商品加徵10%關稅

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▲▼川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

▲川普出發前往大阪參加G20峰會。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

G20高峰會即將登場，外界也特別關注將在場邊舉行的「川習會」，而美國總統川普也將啟程前往日本大阪，出發前他先下馬威表示，自己手上還有對中國商品加徵10%關稅的計畫，可能會讓貿易戰更加深化。

中美貿易戰持續無解，因此川習會受到諸多關注，全球市場都希望雙方領袖能化解這個貿易僵局。川普再前往大阪的幾小時前接受福斯財經新聞網（Fox Business News）訪問，他強調，他不是去提供好處的，「中國的經濟正在逐步下滑，他們很想要達成協議，比我們更想」。

川普還放話表示，他還有對3250億美元的中國商品加徵10%關稅的計劃，而時機已經成熟，隨時可以實施，「受苦的是中國，美國只會從這個情況獲利而已，很多人才以及企業都離開中國了，順帶一提，有些是回到美國，因為他們不想要付這些關稅」。

中美雙方的貿易談判原先頗有進展，但是到5月時卻突然喊卡，川普宣布將原先部分商品10%的關稅調高到25%，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，當時已經完成了大90%的協議，因此他很期待川習會，「我們想要聽到的結果是，雙方可以再重新回到談判桌上」。

除了與中國國家主席習近平見面之外，川普也將在G20與俄羅斯總統普丁會晤。

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關鍵字：貿易戰川普,川習會,大阪G20,北美要聞

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