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「幸福廣場」古樸美感　獲2018台灣景觀大賞傑出獎

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▲「幸福廣場」透過重複交錯圓弧排列，構成複合結構。。（圖／新竹市政府提供）

▲「幸福廣場」透過重複交錯圓弧排列，構成複合結構。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市建設成景觀治理典範！「2018年第六屆台灣景觀大賞」日前公布評選結果，竹市自全國數百件競爭作品中脫穎而出，獲6大獎項，為有史以來最多獎項。其中幸福廣場獲頒「傑出獎」大獎，新竹公園、隆恩圳皆以優質水岸規畫獲頒優質獎；學會更表示，竹市府的城市美學治理成果「非常卓著」，各案考量歷史與生態，工法精細更連結常民生活，獲評審團一致肯定，因此獲頒特增列的「都市景觀治理獎」，「值得成為其他城市都市景觀治理典範。」

「都市景觀治理上的成果非常卓著，值得成為都市景觀治理上的典範！」學會表示，市府對新竹市整體城市美學的治理，通盤考量城市發展歷史紋理以及水圳生態環境的關係，連結常民生活空間的需求，同時採取系統性的規劃整合，各案景觀施工工法精細，獲評審團一致肯定，特別頒發「都市景觀治理獎」表揚。中華民國景觀學會為全台景觀界專家學者組成，每年度台灣景觀大賞（TAIWAN LADNSCAPE ARCHITECTURE AWARD）由評審以專業角度就設計、規劃、工法等各面向，評選出優質作品，結果具代表性。

「幸福廣場」（街區景觀改造及街道家具新設工程）獲得「傑出獎」，「新竹公園麗池園林空間」及「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」獲優質獎；「香山濕地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」及「將軍村開放圖書資訊園區」也獲入圍獎，成績亮眼。新竹市政府近年來對都市景觀治理的規畫方針與成果，更特別獲評審團一致肯定，獲頒發「都市景觀治理獎」。

新竹市長林智堅表示，為推動城市景觀美學，自上任後，透過行政程序的優化，嚴選優質的規劃設計團隊，每週固定邀請專家、學者召開馬拉松式的重大建設會報，逐案充分溝通討論，將設計融入創意美感並兼具實用性，成功完成一件件為城市加分的公共工程，並透過對施工品質的把關，落實營造城市景觀美學。

新竹市政府行政處表示，幸福廣場、新竹公園、隆恩圳、香山濕地、新竹漁人碼頭不僅獲景觀界專家肯定，各項建設處處融合市民與觀光需求，更已成市民、外地遊客必訪的熱門打卡景點。近期，搭配中央暖冬國旅補助，市府推廣「來去新竹住一晚暖冬版」，所設計的「親子放電、孝親漫遊、情侶放閃、少年瘋遊」四大路線，都能造訪甫獲獎的優質建設，邀起民眾把握機會來訪新竹，詳細資訊請見：https://goo.gl/TCKrzM。

行政處表示，「街區景觀改造及街道家具新設工程」將過去中央路與府後街口市府員工汽機停車場的封閉空間，改造為「幸福廣場」，除打造無障礙、友善步行空間外，設計上搭配市府建築紅磚元素，透過重複交錯圓弧排列，構成複合結構，並採用精準度極高的「弧狀砌法」提升整體強度及荷重能力，不但軟化磚體四四方方的單調，也提升古樸美感，榮獲「傑出獎」。

「新竹公園麗池園林空間」將原本生冷的混凝土護岸，設置石籠與種植多種複層植物，增加水岸景觀變化，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出四季庭園景色。

「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」則一改過去樹木遮蔽環境陰暗與整體空間動線零散的情形，規劃多種主題呈現隆恩圳的多樣風貌，並設置了兼顧生態環境的「漂浮月台」橫跨河面，連接兩側步道，沿岸綠廊亦設置街道家具，讓市民漫步水岸之餘，更能在老榕樹下乘涼，享受悠遊自在的氛圍。

香山濕地則是北台灣保育野生物種的重要生態基地，市府在此打造適合濕地型態的「賞蟹步道」，讓遊客在對生態影響最小下，欣賞濕地美景；「新竹漁人碼頭計畫」經近四年的努力，也成功讓新竹漁港蛻變成一個充滿人氣與歡笑的幸福場域，每年舉辦國際風箏節的「國際風箏賽場」、網紅聖地「魚鱗天梯」，及小朋友最愛的「親子沙灘」，都已經成功成為新竹漁港的指標景點。

另為維護新竹市特有的眷村文化，市府致力保存金城新村內的15棟建物，規劃為「將軍村開放圖書資訊園區」，藉由主題性場館串連，將讓園區形成社群聚落，緊密的結合當地歷史脈絡與社區紋理，讓來訪的民眾，都能真實體驗眷村文化。

本屆台灣景觀大賞市府不但有6件作品通過激烈競爭脫穎而出，更獲主辦單位特別頒發「都市景觀治理獎」肯定，未來市府將持續積極推動城市美學，努力讓新竹市成為城市治理的典範。

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關鍵字：幸福廣場, 2018台灣景觀大賞傑出獎, 新竹市行政處

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