雙子星「卡柯」？陳其邁駁：經投審會審慎評估後專業嚴謹的決定

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日以有「國安疑慮」為由宣布駁回。對於是不是民進黨刻意卡關不阻礙重大政績？柯文哲說，「也不要把人家想得那麼歹心」；但他也意有所指說，自己做決定時，常會想到這有沒有符合台灣整體利益，或是是否符合人民最大福利，「但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想」。對此，行政院副院長陳其邁受訪時強調，雙子星案是行政院經濟部投審會在審查時經過審慎的評估才做了相當專業嚴謹的決定。

投資金額高達600億元的台北雙子星大樓開發案，由南海控股及馬來西亞馬頓公司得標，被柯文哲視為第二任期的重大建設，同時也是台北市未來投資招商的範本。但南海控股卻遭疑有陸資背景，被投審會卡關5個月，26日以「國家安全」疑慮為由駁回。

針對民進黨此舉是否為抹紅的手段？柯文哲受訪時說，如果要全部有大陸成分的公司不准投資台灣，「哇，這也是很麻煩，你要怎麼追？很多公司還是多多少會有大陸的成分」；柯文哲還說，對方拿錢到台灣買房地產，「應該是他怕我，怎麼會是我怕他。」

被質疑中央卡柯，陳其邁27日受訪時強調，「雙子星案在整個審議的過程，經過相當嚴謹專業的審查，因為整個投資案不管是從營運跟整個公司資金的狀況來看，它確實是有國安疑慮，相關部會已經過相當詳細的說明。我們認為雙子星涉及不管是捷運、高鐵和台鐵等這些重大交通基礎設施，所以自然而然行政院經濟部投審會在審查時，基於這些考量，經過審慎的評估才做了相當專業嚴謹的決定」。