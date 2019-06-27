遺憾雙子星卡關　柯文哲：無法要求每個人都考量人民最大福利

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會26日以有「國安疑慮」為由宣布駁回。對於是不是民進黨刻意卡關不阻礙重大政績？柯文哲說，「也不要把人家想得那麼歹心」；但他也意有所指說，自己做決定時，常會想到這有沒有符合台灣整體利益，或是是否符合人民最大福利，「但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想。」

投資金額高達600億元的台北雙子星大樓開發案，由南海控股及馬來西亞馬頓公司得標，被柯文哲視為第二任期的重大建設，同時也是台北市未來投資招商的範本。但南海控股卻遭疑有陸資背景，被投審會卡關5個月，26日以「國家安全」疑慮為由駁回。

針對民進黨此舉是否為抹紅的手段？柯文哲受訪時說，如果要全部有大陸成分的公司不准投資台灣，「哇，這也是很麻煩，你要怎麼追？很多公司還是多多少會有大陸的成分」；柯還說，對方拿錢到台灣買房地產，「應該是他怕我，怎麼會是我怕他。」

而日前稱民進黨高層會放狗咬人，現在是否覺得被咬到？柯文哲笑說，這隻不是狗，比較大隻一點。媒體也問到，若是非選舉年，雙子星開發案是否有機會過？柯說，「Who knows」，反正就是匍匐前進，盡量做。

考量到南海控股遭駁回後還要走行政訴訟流程，之後才能決定下一步是要重新招標還是第二順位得標廠商遞補，雙子星在柯文哲任內恐連動工都幾乎無望。柯文哲也感嘆說，比較可惜啦，以北門為中心的西區門戶計畫，北市府能做的幾乎都做，幾乎全部都完成，「就差一個雙子星，是一個遺憾吧。」

「本來要蓋好就要好幾年時間。」柯文哲表示，重大市政建設常常也不是一個任期可以蓋完，公宅從畫圖到蓋完要6年，常常市政是一棒接一棒，只是在我們任內努力做，盡量做。

柯文哲也感嘆說，還是要務實一點，要把台灣的整體利益跟人民最大福祉當作重大考量，「當然我個人做決定的時候，常常會想到這有沒有符合台灣的整體利益，或是否符合人民最大福利，但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想。」

